Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı.

19 Mayıs’ın milli bağımsızlık mücadelesindeki önemine değinen Başkan Taşkın, bu tarihi günün aynı zamanda Türk gençliğine duyulan güvenin ve geleceğe olan inancın en büyük sembolü olduğunu ifade etti.

"GENÇLERİMİZİN AZMİ ÜLKEMİZİN YARINLARINI ŞEKİLLENDİRECEK"

Atatürk'ün bu anlamlı günü gençliğe armağan etmesinin stratejik önemine vurgu yapan Başkan Bayram Taşkın,

"Bu anlamlı günün gençlerimize armağan edilmiş olması, geleceğimizin teminatı olan gençliğimize duyulan güvenin en açık göstergesidir. Gençlerimizin sahip olduğu azim, heyecan, üretkenlik ve sorumluluk bilinci; ülkemizin yarınlarını şekillendirecek en önemli güçtür. Milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını seven, kendisini her alanda geliştiren bir gençliğin; Türkiye’yi daha güçlü, daha müreffeh ve daha huzurlu yarınlara taşıyacağına yürekten inanıyoruz"

ifadelerine yer verdi.

“ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUĞUN FARKINDAYIZ”

Yerel yönetimler düzeyinde gençlerin her zaman yanında olduklarını ve onlara yönelik projeler geliştirdiklerini ifade eden Başkan Taşkın,

"Bizler de yerel yönetimler olarak gençlerimizin eğitimden spora, kültürden sanata kadar her alanda daha iyi imkânlara ulaşabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimizin sosyal hayatın içerisinde daha aktif yer alması, kendilerini geliştirmesi ve geleceğe güvenle hazırlanması adına üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız"

ifadelerini kullandı.

"MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANLARIMIZI RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ"

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, mesajını şu anlamlı sözlerle tamamladı:

"Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor; geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum."