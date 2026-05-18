Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla anlamlı bir kutlama mesajı yayımladı.

İş dünyası adına gençlere olan güvenini dile getiren Başkan Sadıkoğlu, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal geleceğinin girişimci, üreten ve vizyoner gençlerin omuzlarında yükseleceğini vurguladı.

"ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE GÜVENİNİN EN BÜYÜK GÖSTERGESİ"

Atatürk’ün bu tarihi günü gençliğe ithaf etmesinin derin bir anlam taşıdığını ifade eden Başkan Sadıkoğlu,

"Milli mücadelemizin başkahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı ve özel günü gençlerimize hediye etmesi, Cumhuriyetimizi yarınlara taşıyacak olan gençlerimize duyduğu inanç ve güvenin bir göstergesidir. Ülkemizin geleceği, girişimci ve üretken gençlerimizin ellerinde şekillenecektir. Aydınlık yarınlar gençlerimizin omuzlarında yükselecektir"

ifadelerine yer verdi.

“GURURLA DOLU TARİHİMİZE GENÇLERİMİZİN SAHİP ÇIKACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUZ”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten gençliğin her zaman arkasında olduklarını belirten Sadıkoğlu, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Bizler de iş dünyası olarak, atalarımızın yazdığı başarılarla ve gururla dolu tarihimize gençlerimizin sahip çıkacağına yürekten inanıyor ve onlara daima güveniyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahraman şehitlerini rahmet ve minnetle anıyor, kıymetli gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”