Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla anlamlı bir kutlama mesajı yayımladı.

19 Mayıs 1919 tarihinin, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki yerine dikkat çeken Başkan Geçit, gençlerin Türkiye’nin aydınlık yarınları için en büyük güvence olduğunu vurguladı.

"GENÇLERİMİZ GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN MİMARİDİR"

Atatürk’ün bu anlamlı günü gençlere armağan etmesinin, onlara duyulan güvenin en büyük göstergesi olduğunu ifade eden Başkan Geçit,

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü gençlerimize armağan etmesi, gençliğe duyduğu güvenin ve verdiği değerin en önemli göstergesidir. Çünkü gençlerimiz; güçlü Türkiye’nin mimarı, milletimizin geleceğe uzanan en büyük teminatıdır. Yeşilyurt Belediyesi olarak gençlerimizin eğitimden spora, kültürden sanata kadar her alanda güçlü bireyler olarak yetişmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Gençlerimizin bilgiyle, özgüvenle ve milli-manevi değerlerle donanmış şekilde yetişmesi adına gençlik merkezleri, eğitim destekleri, sosyal ve kültürel projelerle onların yanında olmaya devam ediyoruz"

ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİNE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Mesajının son bölümünde birlik, beraberlik ve gelecek hedeflerine vurgu yapan Prof. Dr. İlhan Geçit, tüm vatandaşların bayramını şu sözlerle kutladı:

"Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk; ecdadımızın büyük fedakârlıklarla emanet ettiği bu aziz vatana sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaktır. Gençlerimizin azmi, enerjisi ve üretkenliğiyle Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum."