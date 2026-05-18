19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım devam ederken, bu yıl Salı gününe denk gelen resmi tatil öncesinde "köprü tatil" beklentisi oluştu. Özellikle Pazartesi gününe denk gelen 18 Mayıs'ta okulların tatil olup olmayacağı veya öğleden sonra yarım gün uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve çalışma takviminden gelen resmi bilgiler doğrultusunda, 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günkü okulların durumuna dair tüm detaylar netleşti.

18 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Her yıl resmi tatillerden bir önceki gün yarım gün olup olmadığı araştırılır. Ancak mevzuata göre 18 Mayıs Pazartesi günü yarım gün değildir.

Kamu kurumları, belediyeler, bankalar ve okullar 18 Mayıs günü tam gün olarak normal çalışma ve eğitim düzenine devam edecek. Öğrenciler Pazartesi günü normal ders saatlerinde okullarda olacak.

19 MAYIS SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Bu kapsamda 19 Mayıs Salı günü okullar 1 gün süreyle tatil edilecek.

Resmi tatil olması sebebiyle sadece okullar değil; üniversiteler, kargo firmaları, bankalar ve tüm kamu kurumları da kapalı olacak.