Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya ve çevresi için yeni hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre Malatya’da bugün havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yetkililer, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım ve ani olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Raporda, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtilirken, rüzgarın güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yağış sırasında ise yer yer kuvvetli eseceği ifade edildi. Öte yandan Tunceli ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde çığ ve kar erimesi riskine karşı da uyarı yapıldı.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece,

Akçadağ: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece,

Arapgir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece,

Arguvan: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,

Battalgazi: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece,

Darende: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece,

Doğanşehir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece,

Doğanyol: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece,

Hekimhan: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece,

Kale: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,

Kuluncak: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece,

Pütürge: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,

Yazıhan: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece,

Yeşilyurt: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece.