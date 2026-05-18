Alınan bilgilere göre kesintiler; işletme bakım çalışmaları ve ekiplerin gerçekleştireceği çalışmalar kapsamında uygulanacak.



BATTALGAZİ’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Battalgazi ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (ekip) kapsamında Uluköy Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.

Battalgazi ilçesinde 09:00 – 16:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında Şıkşık ve Kavaklıbağ mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.



HEKİMHAN’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLE

Hekimhan ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında Kurşunlu Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.



DARENDE’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Darende ilçesinde 09:00 – 13:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında Ağılbaşı Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.

Darende ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında Balaban Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.



DOĞANYOL’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Doğanyol ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında Gökçe, Koldere, Damlı, Gümüşsu ve Çolak mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Doğanyol ilçesinde ayrıca 09:00 – 15:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında Çolak Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.



PÜTÜRGE’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Pütürge ilçesinde 09:00 – 15:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında Çığırlı ve Şiro Taraksu mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Pütürge ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında Şiro Taraksu ve Bayırköy mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Pütürge ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (ekip) kapsamında Arıtoprak, Başmezra, Esenlik, Körme, Tekederesi ve Yazıca mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.



KALE’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Kale ilçesinde 09:00 – 15:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında Akça, Akuşağı, Gülenköy, Karaağaç, Karahüseyin, Uyanık, Uzunhüseyin ve Yenidamlar mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması durumunda elektriklerin daha erken verilebileceğini belirtilirken, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tedbirleri almaları önem arz ediyor.