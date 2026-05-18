Seddar Yavuz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 19 Mayıs 1919’un Türk milletinin bağımsızlık yolundaki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin milletin azim ve kararlılığıyla tüm yurda yayıldığını ifade eden Yavuz, gençlerin Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek en büyük güç olduğunu söyledi.

Vali Yavuz mesajında, gençlere özel bir vurgu yaparak, “Tarihinden aldığı ilhamla geleceği inşa edecek, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacak en kıymetli hazinemizsiniz” ifadelerini kullandı. Sporun birleştirici gücüne de dikkat çeken Yavuz, gençlerin bilimden sanata her alanda Türkiye’yi ileriye taşıyacağına inandığını belirtti.

Mesajının sonunda başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklal kahramanlarını rahmet ve minnetle andığını ifade eden Yavuz, milletin ve gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.