Düzenlenen programa Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra, BBP Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Boztuğ, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nusret Akpolat, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Genel Sekreteri Mehmet Beytur, Yeşilyurt Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcısı Esin Saykan, Cem Vakfı Genel Müdürü Süleyman Kılıç, Malatya Cem Vakfı Başkanı Eşref Doğan, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Yavuz, “Aziz canlar, kıymetli dedelerimiz, değerli yöneticilerimiz ve çok kıymetli misafirler; hepinizi sevgiyle, saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Bugün burada Ehl-i Beyt soyundan gelen Mürşid-i Kâmil Hüseyin Doğan Dedemizi rahmet, minnet ve şükranla anmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Böyle anlamlı bir programda sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Malatya; tarihi, kültürü ve inanç dünyasıyla ülkemizin önemli şehirlerinden biridir. Özellikle Alevi-Bektaşi geleneğinin yaşatıldığı, birlik ve beraberlik ruhunun güçlü şekilde hissedildiği özel bir coğrafyadır. Bu topraklarda asırlardır kardeşlik, hoşgörü ve gönül birliği hâkim olmuştur. Aziz milletimizin Peygamber Efendimiz’e (sav) ve Ehl-i Beyt’e duyduğu sevgi ve muhabbet son derece güçlüdür. Bu gönül bağı bizim en büyük zenginliklerimizden biridir. Hacı Bektaş-ı Veli başta olmak üzere gönül erlerinin bizlere bıraktığı miras; sevgiyi, birliği ve insanı merkeze alan anlayıştır. Bugün dünyada savaşların, acıların ve zulümlerin arttığı bir dönemde; Türkiye Cumhuriyeti Devleti birlik ve beraberliğiyle güçlü şekilde ayakta durmaktadır. Bizler de farklılıklarımızı ayrılık sebebi değil, zenginlik olarak görüyor; seksen altı milyon vatandaşımızı aynı şefkatle kucaklıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu coğrafyada güçlü kalmanın yolu birlikten, beraberlikten ve kardeşlikten geçmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; Hüseyin Doğan Dedemizi ve Ehl-i Beyt yolunda hizmet etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle yâd ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” sözlerine yer verdi.

Programın devamında zakirler tarafından nefesler seslendirilirken, semah ekibinin gösterisi katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgularının ön plana çıktığı programda, Hüseyin Doğan Dede rahmet ve dualarla anıldı.

Program, lokma duasının ardından vatandaşlara lokma ikramında bulunulmasıyla sona erdi.