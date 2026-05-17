Malatya’da yunus polis timlerinin durdurmak istediği otomobille kaçan cezaevi firarisi, kovalamaca sonucu yakalandı

Malatya’da şüphe üzerine durdurulmak istenen otomobil sürücüsü, polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yunus polis timleri ile şüpheli araç arasında yaşanan kovalamaca, Viraj Kavşağı’nda sona erdi.

Aracın peşini bırakmayan ekipler, sürücüyü kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Araçta yapılan aramada satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan şahsın cezaevi firarisi olduğu, ayrıca hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Öte yandan şüphelinin kullandığı araçta trafik ekiplerince yapılan denetimlerde çeşitli eksiklikler ve ihlaller tespit edildi. Sürücüye toplam 292 bin 500 TL idari para cezası uygulanırken, araç trafikten men edildi.

Gözaltına alınan şahıs, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.