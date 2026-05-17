CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, son günlerde kamuoyuna yansıyan WhatsApp yazışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ağbaba, yayımlanan içeriklerin soruşturma konusu ile ilgisinin bulunmadığını belirterek, hukuksuz şekilde servis edildiğini savundu.

CHP Milletvekili Veli Ağbaba açıklamasında, geçmişten bu yana tanıdığı ve zaman zaman şoförlüğünü yapan Gökhan Cumalı ile ilgili bazı yazışmaların kamuoyuna servis edildiğini ifade etti. Yazışmaların içeriğinde yer alan konuların tamamen kişisel ve rutin iletişim kapsamında olduğunu dile getiren Ağbaba, mesajların bağlamından koparılarak farklı anlamlar yüklenmeye çalışıldığını öne sürdü.

Açıklamada, 16 Ocak tarihinde kendisini almak üzere otoparka çağırdığına yönelik mesajların yer aldığını belirten Ağbaba, ayrıca ailesiyle birlikte gerçekleştireceği yurt dışı seyahati öncesinde çantasına koyduğu paranın eksik olup olmadığını sorduğuna dair yazışmaların da paylaşıldığını ifade etti. Söz konusu seyahatin resmi kayıtlarda bulunduğunu kaydeden Ağbaba, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Mart 2024 döneminde Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde seçim kampanyası kapsamında yaptığı çeşitli ödemelerin de gündeme getirildiğini belirten Ağbaba, burada kendisine gelen değil, bizzat kendi gönderdiği ödemelerin söz konusu olduğunu vurguladı. Kendi seçim kampanyasına ilişkin yaptığı harcamaların farklı şekilde yorumlanmaya çalışıldığını ifade eden Ağbaba, bunun kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu savundu.

Ağbaba açıklamasının devamında, soruşturma konusu olmayan özel yazışmaların kamuoyuna servis edilmesini eleştirerek, bunun şahsına ve partisine yönelik bir saldırı olduğunu öne sürdü. Devlete emanet edilen içeriklerin hukuksuz biçimde yayımlandığını iddia eden Ağbaba, süreçle ilgili tüm hukuki haklarını kullanacağını belirtti.

Kendisi hakkında ortaya atılan iddiaları reddeden Ağbaba, hem içerikleri servis edenler hem de yayımlayanlarla ilgili hukuki sürecin takipçisi olacağını kaydetti.