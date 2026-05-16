Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan ile Parti Meclisi Üyesi Baran Seyhan, Malatya’da dikkat çekici temaslarda bulundu. Bugün saat 14.00'te CHP Malatya İl Başkanlığında gerçekleştirilen "Cumartesi Söyleşileri" programına katılan ikili, ülke ve bölge gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, son dönemde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve partili isimleri hedef alan iddialara sert tepki gösterdi.

"VELİ AĞBABA PARTİMİZİN EN KIDEMLİ SİYASETÇİLERİNDENDİR"

Murat Bakan,

“Veli Ağbaba, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en kıdemli siyasetçilerindendir. 2011 yılında milletvekili oldu. Ondan önce ise Malatya İl Başkanlığı görevini yürüttü. Partide üstlendiği tüm görevleri hakkıyla yerine getirmiş bir isimdir. İl başkanlığını hakkıyla yapmış; milletvekilliği döneminde Sayın Genel Başkanımızla beraber 50 cezaevinde, 100'ün üzerinde mahkumla görüşmüştür. Bu görüşmeleri yaparken mahkumların siyasi düşüncesine, etnik kökenine veya inancına bakmamış ve hazırladıkları raporla bazı cezaevlerinin kapatılmasını sağlamış bir milletvekilidir”

şeklinde konuştu.

"MAKAM MEVKİ PEŞİNDE KOŞMADAN DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜ OLDU"

Ağbaba'nın parti içindeki değişim sürecindeki rolüne değinen Bakan,

“Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini de, sendikalardan ve sivil toplum kuruluşlarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini de hakkıyla yapmıştır. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nde, 14 Mayıs seçimlerinden sonra başlayan değişimin öncülerinden biri olmuştur. Bu değişim sürecinde ‘Ben kendim için hiçbir talepte bulunmuyorum, makam mevki peşinde değilim’ diyerek sürecin öncülüğünü üstlenmiştir”

dedi.

"PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA HARİKALAR YARATTI"

Kendi milletvekilliği döneminden de örnek veren Bakan,

“Genel Başkanımızın da kadim dostu olan bir milletvekilidir; şu an partide ne Genel Başkan Yardımcısıdır ne de Politika Kurulu başkanı veya üyesidir. Bunlar olamaz mı? Elbette en iyisini yapar ama kendisi, partinin başarısını her zaman kendi kişisel başarısının önünde gören bir insandır. Ben, 12 yıllık milletvekilliğim boyunca üç dönemdir ön seçimle gelmiş bir milletvekiliyim. Bu süre zarfında Plan ve Bütçe Komisyonu, Veli Ağbaba'nın görev aldığı dönemdeki kadar hiçbir zaman göz önünde ve görünür olmadı. Orada da, o görevde de harikalar yaratan bir arkadaşımızdır. Parayla pulla işi olmayan bir insandır. Biliyorsunuz, burada iş yaşamında son derece başarılı olan bir ailesi var. Dolayısıyla Veli Ağbaba'ya atılan ahlaksızca iftiralar, sadece kendisine değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yönelik iftiralardır. Biz Veli Ağbaba'nın ve onun nezdinde partimizin kurumsal kimliğinin yanındayız. Dolayısıyla bununla ilgili söylenecek başka bir söz yok; her söz sahibine aittir”

ifadelerini kullandı.

"BU İFTİRALAR DOĞRUDAN CHP'NİN KURUMSAL KİMLİĞİNİ HEDEF ALIYOR"

Atılan iddiaların asıl hedefine dikkat çeken Bakan,

“Kadın milletvekilimizin iffetine atılan iftiralara gelince; iffetli kadınlara iftira atanlar hem bu dünyada hem de öbür dünyada lanetlenmiştir, bunu da belirtmek isterim. Siyaset bu kadar ayağa düşmemeli. Biz siyaseti politika üreterek yapıyoruz. Eğer söyleyecek sözleri varsa, yalanlarla ve iftiralarla değil, somut projelerle karşımıza çıksınlar. Hem Veli Ağbaba'nın hem de iftiraya uğrayan tüm arkadaşlarımızın ahlakına ve kişiliğine biz kefiliz. Bu ahlaksızca iddiaları şiddetle reddediyor, bu iftiraları atanları da esefle kınıyoruz”

açıklamalarında bulundu.