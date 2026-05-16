Diyanet İşleri Başkanlığı, Merkez Teşkilatında istihdam edilmek üzere lise ve ön lisans mezunları arasından toplam 13 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek alımlarda, adaylar yazılı veya sözlü herhangi bir sınava tabi tutulmayacak.

11 Mayıs 2026 tarihinde başlayan başvurular, 22 Mayıs 2026 saat 16.30’a kadar devam edecek.

İşte ilanla ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar:

HANGİ POZİSYONLARDA ALIM YAPILACAK?

Başkanlık, Merkez Teşkilatında görevlendirmek üzere toplam 13 sözleşmeli personel alacak. Alım yapılacak kadrolar ve aranan mezuniyet şartları şu şekilde:

Destek Personeli (Temizlik): Ortaöğretim (lise veya dengi okul) mezunları başvurabilecek. KPSS P94 puan türü ile 3 kişi alınacak.

Destek Personeli (Temizlik / Bahçıvan): Ortaöğretim kurumlarının bahçecilik bölümlerinden mezun olanlar ya da herhangi bir liseden mezun olup MEB, Üniversite veya Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı "Bahçe Bakımı ve Peyzaj Sertifikası" bulunanlar başvurabilecek. KPSS P94 puan türü ile 6 kişi alınacak.

Destek Personeli (Temizlik / Sıfır Atık Geri Dönüşüm): Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren Atık Yönetimi, Çevre Koruma ve Kontrol, Çevre Temizliği ve Denetimi gibi ilgili bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecek. KPSS P93 puan türü ile 1 kişi alınacak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı): Üniversitelerin ön lisans bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecek. KPSS P93 puan türü ile 3 kişi alınacak.

BAŞVURU İÇİN GENEL ŞARTLAR NELER?

İlana başvuracak adayların taşıması gereken genel şartlar şunlardır:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları bulundurmak.

2024 yılı KPSS'den (Ön lisans mezunları için P93, ortaöğretim mezunları için P94) en az 60 puan almış olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Sadece erkek adaylar başvuru yapabilmektedir.

Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel bir sağlık problemi olmamak.

Önemli Not: Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece biri için müracaat edebilecektir.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ADAYLARI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların ekstra olarak şu şartları taşıması gerekiyor:

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

En az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu e-Devlet'ten alınacak SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.

En az 170 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15’ten fazla, 10’dan az olmaması (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından belgelendirilecektir).

BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, müracaatlarını bizzat kendileri sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklar.

Elektronik ortamda mezuniyet bilgisi bulunmayan adaylar, bilgilerini sisteme manuel girip diplomalarını PDF formatında yüklemek zorundadır. Ayrıca özel şartlarda istenen sertifika, SGK hizmet dökümü ve boy-kilo belgeleri de sisteme PDF olarak yüklenecektir. Adayların başvuru ekranında yer alan ilgili alana en fazla 1000 karakterden oluşan bir öz geçmiş yazmaları da gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ VE SONUÇLAR

Başvuruların tamamlanmasının ardından KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanarak kadro sayısı kadar asıl aday belirlenecek. KPSS puanlarının eşit olması durumunda, sırasıyla; KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana ve yaşı büyük olana öncelik verilecek.

Sonuçlar Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca bir tebligat gönderilmeyecektir.