Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik takip ve incelemeler, yasa dışı bahis ağının Türkiye genelindeki haritasını ortaya çıkardı. Hazine ve Maliye Bakanlığı MASAK tarafından hazırlanan Analiz Raporu ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi yazısı üzerine derinleştirilen soruşturmada, siber polisler Malatya’da da 1 şüphelinin yasa dışı para trafiğinin içinde yer aldığını tespit etti.

Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere kendi banka hesap bilgilerini para karşılığında çeteye veren veya adına paravan şirket kurdurup bu trafiğe aracılık eden kişilere yönelik operasyonda, Malatya da dahil olmak üzere toplam 132 şüpheli şahsın kimliği deşifre edildi.

20 BAHİS SİTESİ, 263 BİN OYUNCU VE 8.6 MİLYAR TL HACİM!

Siber polislerinin yaptığı incelemelerde, yasa dışı bahis çetesinin ulaştığı ürkütücü boyutlar gözler önüne serildi. Şebekenin;

20 ayrı yasa dışı bahis sitesi üzerinden faaliyet yürüttüğü,

Para transferlerini gizlemek amacıyla tam 2 bin 800 ayrı IBAN (banka hesabı) kullandığı,

Sitelerde aktif olarak minimum 263 bin ayrı oyuncunun bahis oynadığı tespit edildi.

Şüphelilerin banka hesaplarında dönen paranın toplam hacminin 8 milyar 600 milyon TL olduğu belirlenirken, soruşturma kapsamında bu 2 bin 800 banka hesabına mahkeme kararıyla geçici el konuldu.

60 KİŞİ TUTUKLANDI, 59 KİŞİYE ADLİ KONTROL

19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 119 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 60'ı "Yasa Dışı Bahis Oynatmak ve Aracılık Etmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 59 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, vatandaşları banka hesaplarını veya kimlik bilgilerini para karşılığı başkalarına kullandırmamaları, aksi takdirde ağır hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabilecekleri konusunda bir kez daha uyardı.

OPERASYON YAPILAN İLLER VE ŞÜPHELİ DAĞILIMI:

Kayseri (95), İstanbul (8), Yozgat (4), Adana (3), Gümüşhane (3), Ankara (2), Aksaray (2), Mersin (2), Manisa (2), Antalya (2), Bursa (1), Isparta (1), Muğla (1), Nevşehir (1), Niğde (1), Artvin (1), Amasya (1), Malatya (1) ve Trabzon (1).