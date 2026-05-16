Malatya'da hafta sonunun ilk gününde hastanelerin acil servislerine başvuran veya reçeteli ilaçlarını almak isteyen vatandaşlar "Malatya'da bugün hangi eczaneler açık?" sorusunun yanıtını arıyor. İl Sağlık Müdürlüğü ve Eczacı Odası verilerine göre; 16 Mayıs Cumartesi sabahından 17 Mayıs Pazar sabahına kadar açık olacak Malatya merkez ve Eski Malatya nöbetçi eczane tam listesi şu şekildedir:

MALATYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELER (16 MAYIS 2026)

Sena Eczanesi Adres: Fırat Mah. Hastane Cad. No:66/B (Battalgazi Devlet Hastanesi Karşısı) Telefon: 0 (422) 336 36 38 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

Gülbahar Eczanesi Adres: Paşaköşkü Mah. Melekoğulları Düğün Salonu Üstü (Esenlik Market Karşısı) Telefon: 0 (422) 221 50 34 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

Yağmur Eczanesi Adres: SSK Kavşağı, Eski Sigorta Hastanesi (Yeni Yeşilyurt Belediyesi Yanı) Telefon: 0 (422) 211 05 88 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık

Sağlam Eczanesi Adres: Hasanbey Cad. Ekonomik Pazar İlerisi (Adafı 2 Nolu A.S.M. Karşısı) Telefon: 0 (537) 525 26 27 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık



ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANELER

Menengiç Eczanesi Adres: Meydanbaşı Mah. Osman Ateş Cad. No:85 Battalgazi / Malatya Telefon: 0 (422) 999 10 23 Hizmet Süresi: 24 Saat Açık



Nöbetçi eczanelerin adres tanımlarında yer alan hastane, eski hastane veya belediye binası gibi konum ipuçları, gece saatlerinde eczanelere daha kolay ulaşmanızı sağlayacaktır. Yoğunluk yaşamamak adına gitmeden önce telefonla iletişime geçmeniz önerilir.