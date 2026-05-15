Deprem sonrası Malatya’nın en büyük yerleşim alanlarından biri haline gelen İkizce TOKİ bölgesinde, ulaşım altyapısını güçlendirecek dev yatırımlar meyvelerini vermeye başladı. Bölgedeki konutlara erişimi kolaylaştırmak ve trafik akışını kesintisiz hale getirmek amacıyla yürütülen çalışmalarda, toplam 42,4 kilometrelik yol kesimi tamamlandı. Ulaşım hattının büyük oranda bitirilmesiyle birlikte, bölgedeki yerleşim yerlerine erişim süresi ciddi oranda azaldı.

DÖRT ANA KAVŞAKTAN ÜÇÜ VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNULDU

Proje kapsamında planlanan dört ana kavşaktan üçü vatandaşların hizmetine sunuldu. K2 TOKİ 1. Bölge bağlantı kavşağı ile K4 şantiye giriş kavşağı hemzemin olarak tamamlanırken, trafik yoğunluğunun en yüksek olduğu noktalardan biri olan K3 şube önü kavşağı ise "farklı seviyeli kavşak" mimarisiyle modern bir görünüme kavuşturuldu. Toplam proje büyüklüğü 7,6 milyar TL olan bu dev yatırımın, sadece bölge trafiğini değil, 1. Organize Sanayi Bölgesi ile kurulacak alternatif bağlantı yolları sayesinde sanayi lojistiğini de rahatlatması bekleniyor.

2026 YILI İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

Sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi alan Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, projenin geri kalan kısmına dair takvimi paylaştı. Kalan 5,8 kilometrelik yolun bitirilmesiyle ulaşım hattının bütüncül bir yapıya kavuşacağını belirten Ölmeztoprak, “K1 havaalanı bağlantı kavşağını da 2026 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” diyerek, projelerin eş zamanlı olarak titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.