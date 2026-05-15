Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi transfer gündemi erken ısındı. Kulübün yeni başkanı kim olursa olsun, masasında bulacağı ilk dosyalardan biri Brezilyalı yıldız Fred'in geleceği olacak. Sözleşmesinin bitimine bir yıl kala tecrübeli futbolcu için gelen teklifler, yeni yönetimin planlarını etkileyebilir.

ÜÇ FARKLI ÜLKEDEN RESMİ TEKLİF ULAŞTI

Kulüp kulislerinden yansıyan bilgilere göre, sarı-lacivertli ekibin orta sahadaki dinamosu Fred için transfer teklifleri üst üste geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai), Katar ve Brezilya’dan gelen resmi yazıların kulüp binasına ulaştığı bildirildi. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncu için hazırlanan bu dosyalar, seçimden hemen sonra yeni yönetimin onayına sunulacak.

YENİ YÖNETİMİN İLK KRİTİK KARARI OLACAK

Seçim yarışında Aziz Yıldırım ve Hakan Safi gibi isimlerin ajandasında teknik direktör konusu ilk sırada yer alsa da Fred'in durumu aciliyet kazandı. Brezilyalı futbolcunun satışından elde edilecek olası gelir, yeni yönetimin transfer bütçesini doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle Fred ile yola devam edilip edilmeyeceğine dair kararı, sandıktan çıkacak olan yönetim kurulu verecek.

FRED'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI VE İSTATİSTİKLERİ

Sarı-lacivertli formayla bu sezon istikrarlı bir görüntü çizen Fred, toplam 44 karşılaşmada görev aldı. Takımın saha içindeki liderlerinden biri olan tecrübeli futbolcu, bu süreçte 3 kez rakip fileleri havalandırırken 5 de asist yaparak toplam 8 gole doğrudan katkı sağladı. Takımdaki geleceği merak konusu olan yıldız ismin, seçim sonrası yapılacak planlamada nasıl bir rol üstleneceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.