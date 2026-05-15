Trabzonspor, önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında daha iddialı bir konumda yer almak adına transfer çalışmalarına erken başladı. Teknik heyetin raporları doğrultusunda hareket eden yönetim, İtalya'nın köklü kulüplerinden Genoa ile yollarını ayıran tecrübeli bir isimle her konuda anlaşma sağladı. Karadeniz ekibinin bu hamlesi, yeni sezonun kadro iskeleti hakkında da önemli ipuçları veriyor.

ÜÇ YILLIK SÖZLEŞME İÇİN EL SIKIŞILDI

Dünyaca ünlü transfer haberleri kaynağı Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, Trabzonspor yönetimi Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi ile el sıkıştı. Genoa ile olan sözleşmesinin sonuna gelen tecrübeli futbolcuyla yürütülen görüşmelerin ardından 3 yıllık bir anlaşmaya varıldı. Ukraynalı yıldızın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

İTALYAN EKİBİNDEN DUYGUSAL VEDA MESAJI

Genoa kulübü, Malinovskyi'nin takımdan ayrılışını resmi kanallarından yayımladığı duygusal bir mesajla doğruladı. Ukraynalı oyuncunun kulübe olan bağlılığına ve formaya duyduğu sevgiye vurgu yapılan açıklamada, "Tüm Genoa sana içten bir selam gönderiyor. Yıllardır evin olan bu yerde ayakta alkışlanmaya hazırsın" ifadelerine yer verildi. Bu veda, tecrübeli oyuncunun İtalya kariyerindeki etkisini de bir kez daha gözler önüne serdi.

SEZON PERFORMANSI VE SKOR KATKISI

Genoa forması giyen Ruslan Malinovskyi, istikrarlı bir görüntü çizdi. İtalya liginde 34 resmi müsabakada forma giyen Maliovskyi attığı ve attırdığı gollerle de takımına katkı sağladı. Yıldız futbolcu 6 gol ve 3 asist kaydetti.