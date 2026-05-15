Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Emlak Konut yetkilileri ve esnaf odası başkanları, deprem sonrası yeniden inşa edilen ve tamamlanma aşamasına gelen çarşı merkezini gezdi. İncelemeler sırasında esnafın taleplerini dinleyen Başkan Er, "Sektörel Kümelenme" modeliyle şehrin tarihsel hafızasını koruyacaklarını vurguladı.

"MALATYA’NIN KÜLTÜREL HAFIZASINI KORUYORUZ"

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, eskinin çarşı kültürünü yaşatmak için iki aydır titiz bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Başkan Er,

“Malatya çarşısında daha önce manifaturacılar, kasaplar, bakırcılar gibi ayrı bölgeler vardı. Bu hafızanın kaybolmaması için kümelenme üzerine çalışıyoruz. Hak sahiplerine tebligatlarımızı yaptık. İki ay içerisinde esnafımız yerleştikçe buralar daha da şenlenecek”

ifadelerini kullandı.

"GELECEĞİN MALATYA’SINI İNŞA EDİYORUZ"

Yıl sonuna kadar inşaat süreçlerinin tamamlanacağını müjdeleyen Başkan Er, sadece yapıları değil, şehrin ihyasını da hedeflediklerini söyledi. Şehir merkezine 4 bin 100 araçlık devasa bir otopark kazandırıldığını belirten Er,

“Caddeleriyle, donatı alanlarıyla geleceğin Malatya’sını kuruyoruz. Turizm ve ticaret erbaplarının Malatya’ya gelmesi için güzel yüzümüzü anlatmalıyız”

şeklinde konuştu.

KASAPLAR ODASI BAŞKANI'NDAN HELALLİK VE ÖZÜR

İnceleme gezisinin en dikkat çeken anı ise Malatya Kasaplar Odası Başkanı Yusuf Küçer’in açıklamaları oldu. Daha önce projeye sert tepki gösterdiğini itiraf eden Küçer,

“Daha önce çarşının inşasıyla ilgili tepki gösteriyordum ama yapılan işleri görünce şimdi sizlerden özür diliyorum. Elinize sağlık, çok güzel dükkanlar olmuş. Kümelenme modeli ekonomik ve güvenlik açısından çok daha iyi olacak”

diyerek memnuniyetini dile getirdi.

ODA BAŞKANLARINDAN TAM NOT

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, ortaya inanılmaz bir eserin çıktığını vurgularken, diğer oda başkanları da projeye destek verdi:

Kuyumcular Odası Başkanı Hanifi Yaylacı:

“Ne kadar teşekkür etsek azdır. Emek veren herkesten Allah razı olsun.”

Zahireciler Odası Başkanı Bülent Artun:

“Çarşı çok güzel olmuş, eksikler de zamanla gideriliyor. Teşekkür ederiz.”

Merkez Çarşı Dernek Başkanı Engin Yılmaz:

“Başkanlarımızla istişare halindeyiz. Özellikle fırın eksiklerini yerinde belirledik.”

Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Aziz Keklik:

“Başkanlarımızın desteğiyle kalan eksikler de bir an önce çözüme ulaşacaktır.”

Program, Başkan Sami Er ve beraberindeki heyetin esnaf ziyaretleri ve teknik incelemeleriyle sona erdi.