Malatya, sadece fiziksel olarak değil, gençlerin geleceğiyle de yeniden inşa ediliyor. 15-16 Mayıs tarihlerinde Mişmiş Park Fuar Alanı’nda gerçekleşen İpek Yolu Kariyer Fuarı, binlerce öğrenciyi ve mezunu iş dünyasının temsilcileriyle bir araya getiriyor. Kamu kurumları ve özel sektörün en önemli isimlerinin yer aldığı fuarda, stajdan istihdama kadar pek çok kritik başlık masaya yatırılıyor.

Fuarın açılışında konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, şehrin deprem sonrası toparlanma sürecine ve vizyonuna dair çarpıcı mesajlar verdi. Vali Yavuz, şunları kaydetti:

"Malatya yeniden imar ve inşa ediliyor. Herkesin geldiğinde gözlerine inanacağı, onur ve gurur duyacağı Türkiye’nin en modern şehrini inşa ediyoruz. Bu konuda iddialıyım. Geleceğin Malatya'sı, her geçen gün daha fazla takdir toplayacak."

Vali Yavuz ayrıca, projelere destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar ve yerel paydaşlara teşekkürlerini sunarken, ilin ekonomisini canlandıracak yeni yatırım ve istihdam müjdelerinin de yolda olduğunu belirtti.

İKİ GÜN BOYUNCA KARİYER RÜZGARI ESECEK

Fuar sadece stant ziyaretlerinden ibaret değil. Katılımcıları dopdolu bir program bekliyor:

Kariyer Söyleşileri: Alanında uzman isimlerden başarı hikayeleri.

Paneller: Sektörlerin geleceği ve beklentileri.

Atölye Çalışmaları: Uygulamalı eğitimler ve yetenek geliştirme seansları.

Staj ve İş İmkanları: Kurumlarla doğrudan temas kurma fırsatı.

Malatya Valiliği koordinasyonunda yürütülen bu dev organizasyon, gençlerin eğitimden istihdama geçiş sürecini hızlandırmayı hedefliyor. Eğitim süreçleri devam ederken kariyer planlaması yapmak isteyen tüm öğrenciler için fuar, 16 Mayıs akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.