Ankara’dan Malatya’ya gurur dolu bir haber geldi! Şehrimizin bilimdeki potansiyeli, TÜBİTAK 2204 Lise ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın finalinde tescillendi. 27-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen sergide jüriyi etkilemeyi başaran Malatyalı öğrenciler, 30 Nisan’daki ödül töreninde adeta şov yaptı. Başarı sonrası konuşan yetkililer, "Bu büyük başarıyı Malatya halkına armağan ediyoruz; gençlerimiz şehrimizin geleceğini bilimle inşa ediyor" diyerek sevince ortak oldu.

FİZİK ALANINDA TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU MALATYA’NIN

Yarışmanın en dikkat çeken başarısı Fizik alanında geldi. Cahide Nebioğlu Okulu öğrencileri Eymen Fatih Emre, Muhammed Yusuf Kutlu ve Fırat Ergör, danışman öğretmenleri Taner Gök rehberliğinde hazırladıkları “Tek Işınlı Spektral Analiz Sistemi” projesiyle Türkiye Birincisi oldu. Bu proje, ışığın maddeyle etkileşimini özgün bir ölçüm sistemiyle analiz ederek hem sanayiye hem de bilim dünyasına pratik çözümler sunuyor.

MALATYA'NIN GURUR LİSTESİ İŞTE ÖDÜL ALAN O PROJELER

Hangi öğrencimiz, hangi yenilikçi projeyle ödül aldı? İşte Discover'da en çok merak edilen başarı listesi:

Fizik (Türkiye 1.’liği): Cahide Nebioğlu Okulu'ndan Eymen Fatih Emre, Muhammed Yusuf Kutlu ve Fırat Ergör; sanayi ve ölçüm teknolojilerinde devrim yaratacak "Tek Işınlı Spektral Analiz Sistemi" ile zirveye yerleşti.

Biyoloji (Türkiye 3.'lüğü): Malatya BİLSEM öğrencisi Ecrin Zeynep Evgiloğlu; kanser hücreleri üzerine yaptığı bilimsel çalışmayla tıp dünyasına umut veren bir başarıya imza attı.

Coğrafya (Türkiye 3.'lüğü): Battalgazi BİLSEM'den Kerem Hamza Koyunoğlu, Yiğit Alp Arslan ve Emir Taha Kayan; çocuk oyun alanlarını her mevsim kullanılabilir kılan çevreci tasarımlarıyla ödül aldı.

Türkçe (Teşvik Ödülü): Battalgazi BİLSEM öğrencileri Egemen Sevinç ve Ali Mirza Adıgüzel; dijital okuma alışkanlıklarını geliştiren "Akıllı Okuma Paneli" ile ödüle layık görüldü.

Sosyoloji (Teşvik Ödülü): Erman Ilıcak Fen Lisesi öğrencisi Mehmet Kale; kuşaklar arası bağı güçlendiren toplumsal projesiyle Malatya'yı gururlandırdı.

