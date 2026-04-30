Malatya, spor dünyasından gelen gurur verici bir haberle yankılanıyor. Okul Sporları kapsamında düzenlenen ve Türkiye’nin en yetenekli genç güreşçilerinin mindere çıktığı Grekoromen Güreş Müsabakaları'nda Malatyalı öğrenci Muhammed Eymen Dönmez, rakiplerini tek tek dize getirerek 62 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu. Mevlana Ortaokulu’nun başarılı öğrencisi, bu derecesiyle hem okulunun hem de Malatya’nın adını kürsünün en üst basamağına yazdırdı.

GELİŞME VE DETAYLAR

Disiplinli çalışmasının meyvesini altın madalya ile alan Muhammed Eymen Dönmez, şampiyonluk sonrası ilk ziyaretini Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır’a gerçekleştirdi. Ziyarette şampiyonluk sevincini paylaşan genç sporcuya, ailesi ve antrenörleri de eşlik etti.

Müdür Behçet Bakır, genç şampiyonu tebrik ederek başarının arka planındaki emeğe vurgu yaptı. Bakır, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Azim, disiplin ve kararlılıkla elde edilen bu anlamlı başarı bizleri derinden gururlandırmıştır. Muhammed Eymen evladımızı sonra bu süreçte öğrencimizi destekleyen ailesini, okul yönetimini ve üzerindeki emeği büyük olan öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyorum."

GELECEK HEDEFLERİ

Malatya’nın spordaki potansiyelini bir kez daha kanıtlayan Muhammed Eymen Dönmez’in başarısı, şehirdeki diğer genç sporcular için de büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Grekoromen güreşte gelecek vadeden sporcunun, milli takım düzeyinde başarılar elde etmesi bekleniyor.