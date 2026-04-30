Deprem sonrası geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Malatya Nikah Sarayı arkasındaki MİAD Konteyner Kent tamamen boşaltıldı. Uzun süre yüzlerce depremzedeye ev sahipliği yapan alanın tahliye edilmesiyle birlikte bölgede dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.



Konteynerlerin kaldırılmasının ardından kısa sürede alana gelen kağıt toplayıcıları ve eskiciler, geriye kalan malzemeleri toplamaya başladı. Görgü tanıklarının iddialarına göre, sadece yüzeyde kalan parçalar değil; altyapıya ait unsurlar da söküldü. Gider boruları, metal aksamlar ve kullanılabilir durumdaki çeşitli parçaların tek tek yerinden çıkarıldığı görüldü.



Kontrolsüz şekilde yapılan söküm işlemlerinin hem çevreye zarar verdiği hem de kamu malının korunması açısından soru işaretleri doğurduğu ifade ediliyor. Bölgedeki esnaflar, alanın boşaltılmasının ardından gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını öne sürerken, bu durumun benzer görüntülere zemin hazırladığını dile getirdi.

Öte yandan, konteyner kentten geriye kalan alanın ne şekilde değerlendirileceği de merak konusu olmaya devam ediyor.



Yaşananların ardından bölgede denetimlerin artırılıp artırılmayacağı ve oluşan zararın boyutunun ne olduğu soruları gündemdeki yerini koruyor.