Fenerbahçe efsane başkanı Aziz Yıldırım, kulüpteki seçim süreciyle ilgili sessizliğini bozdu. Adaylık kapısını açık bırakan Yıldırım, geri dönüş için önceliğinin başkanlık makamı değil, kulübe sağlanacak katkı olduğunu vurguladı. İşte Aziz Yıldırım'ın TV100'e yaptığı o kritik açıklamalar...

AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI? İLK KEZ KONUŞTU

Fenerbahçe’de alınan olağanüstü seçim kararı sonrası camianın gözü eski başkan Aziz Yıldırım’a çevrilmişti. Uzun süredir sessiz kalan Yıldırım, katıldığı yayında adaylık sürecine dair merak edilen soruları yanıtladı. Henüz kesin bir karar vermediğini belirten Yıldırım, öncelikle taşların yerine oturması gerektiğini ifade etti.

"HER ŞEY BERRAKLAŞSIN, AÇIKLAMA YAPACAĞIM"

Süreci yakından takip ettiğini belirten Aziz Yıldırım, adaylık için acelesi olmadığını şu sözlerle dile getirdi: "Her şey berraklaşsın. Kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım." Yıldırım, adaylık için mevcut tablonun netleşmesini beklediğinin altını çizdi.

"BAŞKAN OLMA DERDİM YOK, KATKI SAĞLAMA DERDİM VAR"

Yıldırım’ın açıklamalarındaki en önemli nokta ise adaylık şartı oldu. Kişisel bir makam arayışında olmadığını vurgulayan efsane başkan, "Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe’ye katkı sağlayabilirsek ve çocukların ağlamasını önleyecek bir oluşum olursa o zaman bakarız" diyerek, camianın menfaatine olacak her türlü yapıda yer alabileceğinin sinyalini verdi.

İTTİFAK İDDİALARINI YALANLADI

Hakkında çıkan "diğer adaylarla görüştüğü" yönündeki spekülasyonlara da noktayı koyan Aziz Yıldırım, "Hiç kimseyle görüşmedim" diyerek net bir duruş sergiledi. Yıldırım’ın önümüzdeki günlerde sürecin gidişatına göre nihai kararını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.