Dünya üzerinde öyle rotalar var ki, buralarda direksiyon sallamak sadece bir sürüş deneyimi değil, saniyelerle ölçülen bir hayatta kalma mücadelesidir. Keskin virajlar, sıfır bariyer ve bulutların üzerine çıkan rakımlar... Bazı yollar navigasyon sistemleri tarafından bile "riskli" olarak işaretleniyor.

İşte adrenalin ve korkunun sınırlarını zorlayan o dev liste:

10. Stelvio Geçidi / İtalya

İtalya Alplerinde tam 48 keskin viraj! Bir labirenti andıran bu yol, dünyanın en dolambaçlı rotalarından biri olarak biliniyor.

9. Siçuan - Tibet Karayolu / Çin

Himalayalar'ın gölgesinde, heyelan ve kaya düşmelerinin günlük bir olay olduğu bu yolun tamamlanması tam 15 gün sürüyor.

8. Atlantik Yolu / Norveç

Okyanusun dev dalgaları fırtınalı havalarda yolu tamamen yutabiliyor. Gökyüzüne uzanan rampa görünümüyle sürücülerin korkulu rüyası.

7. Zojila Geçidi / Hindistan

Ladakh ve Keşmir'i birbirine bağlayan bu rotada bariyer yok! Yolun kenarında her an devrilmiş bir araç görmeniz mümkün.

6. Sibirya Yolu (Yakutsk) / Rusya

Yazın balçığa dönüşen çamuruyla araçları yutan, kışın ise -50 derecede buz pistine dönen dünyanın en izole yolu.

5. North Yungas Yolu / Bolivya

Yıllarca listenin 1 numarasındaydı. "Ölüm Yolu" olarak bilinen bu rotada her yıl yüzlerce kişi uçurumdan aşağı yuvarlanarak hayatını kaybediyordu. Ancak bu yıl zirvedeki yerini kaybetti.

4. Skippers Canyon Yolu / Yeni Zelanda

140 yıl önce madencilerin elle oyduğu bu dar geçitte, sigorta şirketleri kaza yapsanız dahi hiçbir masrafı karşılamayı kabul etmiyor.

3. Fairy Meadows Yolu / Pakistan

Dünyanın en yüksek dağı Nanga Parbat'ın eteklerinde, stabilize ve korkunç bir eğime sahip olan bu yol, gerçek bir cesaret sınavı.

2. Keylong Kishtwar Yolu / Hindistan

Bulutların üzerinde ilerlediğiniz, her virajda uçurumla burun buruna geldiğiniz bu rota, listenin en zorlu ikinci yolu seçildi.

VE ZİRVEDE BİR TÜRK ROTASI: BAYBURT D915 YOLU

Listenin 1 numarasında ne Bolivya’nın Ölüm Yolu ne de Himalayalar’ın geçitleri var. Dünyanın en zorlu yolu resmi olarak Türkiye’de: Bayburt D915 (Derebaşı Virajları).

Fotoğrafta gördüğünüz bu zikzaklar bir oyun parkuru değil; profesyonel ralli pilotlarının bile sınırlarını zorlayan, saniyelerle ölçülen bir hayatta kalma mücadelesinin sahnesi. Navigasyonun bile 'rota bulunamadı' dediği bu yer, artık resmen dünyanın en tehlikelisi...

Bayburt ile Trabzon’un Of ilçesini birbirine bağlayan bu karayolu, birçok otorite tarafından "Dünyanın En Tehlikeli Yolu" ilan edildi.

NEDEN BU YOL DÜNYANIN EN TEHLİKELİSİ?

29 Ölümcül Viraj: Yolun en kritik noktası olan Derebaşı mevkisinde tam 29 keskin viraj bulunuyor. Bu virajların birçoğunda araçların tek manevrada dönmesi imkansız.

Koruma Bariyeri Yok: Yolun kenarında sizi uçurumdan koruyacak hiçbir bariyer bulunmuyor. Bir yanınız dik yamaçlar, diğer yanınız ise yüzlerce metrelik boşluk.

Ekstrem Hava Koşulları: Bölge yılın büyük bölümünde yoğun sis altında. Saniyeler içinde görüş mesafesinin sıfıra indiği bu yolda, navigasyon cihazları bile bazen yanıltıcı olabiliyor.

Rakım: 2 bin metrenin üzerindeki bu geçit, kışın çığ riski nedeniyle tamamen kapansa da yaz aylarında macera tutkunlarının en uğrak noktası haline geliyor.

Siz bu yoldan geçmeye cesaret edebilir miydiniz? Yoksa bu kadarı macera değil mi? Yorumlarda buluşalım!