Malatya futbolu yeniden tartışmaların merkezine girdi. Kültür ve Turizm eski İl Müdürü ve Malatyaspor eski yöneticisi Ali Cengiz, Türkiye’de birçok şehirde futbolun yeniden canlandığını ancak Malatya’nın bu süreçte geri kaldığını belirtti. Cengiz, özellikle ekonomik ve kurumsal desteğin yetersizliğine dikkat çekerek, “sadece protokolde görünmenin yeterli olmadığını” vurguladı.

TRİBÜNLER DOLUYOR, ŞEHİRLER AYAĞA KALKIYOR

Türkiye’nin farklı şehirlerinde futbolun yeniden birleştirici güç haline geldiğini belirten Cengiz,

Hafta içi oynanan Eskişehirspor-Balıkesirspor müsabakasında 40 bin kişiye yakın seyirci vardı. Geçmişte uzun yıllar Süper Ligde oynayan, şampiyonluk kovalayan, Türkiye Kupası kazanan, ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Eskişehirspor, eski günlerinden çok uzak da olsa, futbol kültürünü korumaya devam ediyor. BAL Liginde oynarken de tribünlere taraftar geliyordu. Aynı şekilde bir zamanlar Süper Ligde top koşturmuş Kocaelispor, Sakaryaspor, Elazığspor toparlandılar; bir şekilde şehirlerine futbol keyfi yaşatıyorlar. Bu illerimizdeki sahiplenme şimdiki manzarayı ortaya koydu diye düşünüyorum. Örneğin, şu anda Eskişehir AK Parti milletvekili olan geçmiş dönem başkanlardan Nebi Hatipoğlu iki futbolcu transfer ederek Eskişehirspor’a desteğini gösterdi. ETİ Holding sponsor oldu. Eskişehir’in başka iş adamları da maddi-manevi desteğini esirgemiyor. Komşumuz Elazığspor play-off maçlarını oynarken 50 iş adamının desteğini aldı. Keza uzun yıllar futbolumuza renk katmış, kupalar kazanmış, Avrupa’da ülkemizi temsil etmiş, Türkiye Süper Lig şampiyonluğu gibi muazzam başarıya ulaşmış Bursaspor, sonrasında alt liglere düşse de seyircisinin, halkın, siyasetçisinin, halkın desteğiyle başarıyı yakaladı”

dedi.

“MALATYA’DA AYNI RUH YOK”

Futbolun ağır bir ekonomik yük olduğuna dikkat çeken Cengiz,

“Malatya’da aynı birlikteliği-desteği arzu etmemize rağmen göremiyoruz. Futbolun bütçesi ağırdır; öyle üç tane belediyenin (büyükşehir ile Battalgazi ve Yeşilyurt) sırtına yükleyerek üstesinden gelemezsiniz. Destek olmayıp ahkam kesmek de doğru değil. Sami Er, İlhan Geçit ve Bayram Taşkın başkanlar Yeşilyurtspor’u devraldıklarında çok akıllı bir süreç başlattılar, kendilerini tebrik ediyorum. Etki altında kalmadan yönetim oluşturup düşme potasındaki bir takımı play-off oynar hale getirdiler. Saygı uyandıran, taahhütlerini yerine getiren bir yönetimin varlığı teknik kadro ile futbolculara olumlu”

ifadelerini kullandı.

“SADECE PROTOKOLDE GÖRÜNMEKLE OLMAZ”

Eleştirilerin en sert kısmı ise iş insanları ve siyasetçilere yönelik yapan Cengiz,

“Futbolda bu tür fırsatlar kolay ele geçmez. 6 Şubat yıkımının etkilerini halen yaşayan belediyelerimizin, halkımızın elbette başka öncelikleri var. Bu kritik süreçte iş adamlarımız elini taşın altına koymalı. Milletvekillerimiz en az 2 maaşını bağışlayarak ilk tuğlayı koysunlar, iş adamlarımızdan da destek istesinler, destek isteyelim. Protokol tribününde kaşkol sallamakla bu işler olmaz. Eskişehirli vekil milyonları vererek takıma iki futbolcu kazandırırken biz de benzer desteği milletvekillerimizden bekliyoruz”

şeklinde konuştu.

“BİZİM SANATA DA KÜLTÜRE DE SPORA DA İHTİYACIMIZ VAR”

Cengiz’e göre şehir sadece betonla değil, sosyal ve kültürel alanlarla da ayağa kalkabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Malatya halkı çok bunaldı, çok sıkıntılı günler yaşadı. Ayağa kalkmaya çalışıyoruz ama bu sadece binaların yapılmasıyla olmayacak. Bizim sanata da kültüre de spora da ihtiyacımız var. Geçmişte profesyonel liglerde çok başarılı günler yaşadık; halkımız kafasını futbolla dağıttı, rahatladı, mutlu oldu. Futbol dolu günlerin hayatımıza geri dönmesini beklerken, gücü olanların da gerçek manada desteğini bekliyoruz.”