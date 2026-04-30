Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi tarafından yıl sonu kapsamında hazırlanan görsel sanatlar sergisi, bir alışveriş merkezinde kapılarını açtı. İki gün boyunca açık kalacak olan sergi, sanatseverleri bekliyor.

Fen lisesi kimliğiyle akademik başarılarıyla öne çıkan okul, bu kez sanat alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekti. Fen Lisesi olmasına rağmen öğrencilerin sanata olan ilgisi ve ortaya koyduğu eserler, ziyaretçilerden tam not aldı.

Sergi hakkında açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Ramazan İlhan, bir yıl boyunca yapılan çalışmaların sergilendiğini belirterek, okulun sadece akademik başarıyla sınırlı kalmadığını vurguladı. İlhan, öğrencilerin hem bilim hem de sanat alanında gelişimini önemsediklerini ifade ederek,

“Okulumuz Fen Lisesi olmasına rağmen hem akademide hem de sanat alanında farklı projelerle öncü bir okul. Öğrencilerimiz için tüm imkanları seferber ediyoruz”

dedi.

Öğrencilerin sanatsal yeteneklerini geliştirmeye devam edeceklerini belirten İlhan, serginin iki gün boyunca ziyaret edilebileceğini söyledi.