Malatya Kuyumcular Odası tarafından açıklanan güncel altın fiyatları, piyasadaki hareketliliği bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle yatırımcıların yakından takip ettiği Cumhuriyet altın ve çeyrek altındaki yükseliş dikkat çekti.

Açıklanan verilere göre Cumhuriyet 2.5 altın alışta 105.900 TL, satışta ise 111.000 TL seviyesine ulaştı. Ata Lira (Reşat) altın ise 43.670 TL’den alınıp 45.750 TL’den satılıyor.

Diğer altın türlerinde ise fiyatlar şu şekilde:

Liralık Altın: 42.360 TL – 44.400 TL

Yarım Altın: 21.180 TL – 22.200 TL

Çeyrek Altın: 10.590 TL – 11.100 TL

14 Ayar Altın: 3.710 TL

22 Ayar Bilezik: 6.030 TL – 6.450 TL

24 Ayar Altın (gram): 6.570 TL – 6.780 TL

Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik, hem yatırımcılar hem de düğün sezonuna hazırlanan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Uzmanlar, piyasadaki dalgalanmaların devam edebileceğine dikkat çekerek yatırım kararlarında temkinli olunması gerektiğini belirtiyor.