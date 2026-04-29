Malatya’da altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Malatya Kuyumcular Odası tarafından açıklanan 29 Nisan 2026 tarihli verilere göre, özellikle ziynet altın grubunda yükseliş dikkat çekiyor.

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların en çok tercih ettiği ürünlerden olan çeyrek ve yarım altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir öne çıkarken, gram altın tarafında da artış devam ediyor.

Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre güncel altın fiyatları (alış – satış) şöyle:

Cumhuriyet 2.5: 106 bin 100 TL – 111 bin 300 TL

Ata Lira / Reşat: 44 bin 170 TL – 47 bin TL

Liralık Altın: 42 bin 440 TL – 44 bin 520 TL

Yarım Altın: 21 bin 220 TL – 22 bin 260 TL

Çeyrek Altın: 10 bin 610 TL – 11 bin 130 TL

14 Ayar Altın: 3 bin 710 TL – (satış bilgisi yok)

22 Ayar Bilezik: 6 bin 50 TL – 6 bin 470 TL

24 Ayar Altın: 6 bin 590 TL – 6 bin 800 TL.