28-30 Nisan 2026 tarihleri arasında ilimizde düzenlenen Demografik Gelecek Zirvesi kapsamında, “Türkiye’de Doğurganlık Çöküşü ile Mücadele” Çalıştayı, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Programa Vali Seddar Yavuz, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, demografi uzmanları, sosyologlar, sağlık yöneticileri, aile danışmanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda; gençlerin evlilik ve aile kurma süreçlerinde karşılaştıkları ekonomik ve sosyal sorunlar, kadınların iş ve aile yaşamı dengesinin desteklenmesi, çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, göç hareketlerinin nüfus yapısına etkileri ile doğurganlığı teşvik edecek sosyal politikalar değerlendirildi.

Programda konuşan Vali Seddar Yavuz, 6 Şubat depremleri sonrası şehirdeki imar ve inşa çalışmaları ile ilgili bilgiler vererek, “Biz Malatya’yı yeniden inşa ederken yalnızca depremin izlerini silmiyoruz aynı zamanda geleceğin Malatya’sını kuruyoruz” dedi.

“TÜRKİYE GEÇMİŞTE ‘NÜFUSUMUZ FAZLA’ TARTIŞMALARINI YÜRÜTMÜŞTÜ”

Vali Yavuz, “Bugün burada özellikle vurgulamak istediğim bir diğer önemli konu ise demografik dönüşümdür. Türkiye, geçmişte ‘nüfusumuz fazla’ tartışmalarını yürütmüş; aile planlaması politikalarıyla nüfus artışını sınırlamaya çalışmıştır. Ancak geldiğimiz noktada artık tam tersine, nüfusun kendini yenileyemediği bir sürece girmiş bulunuyoruz. Bu durum yalnızca ülkemize özgü değil, küresel ölçekte yaşanan bir dönüşümün parçasıdır. Özellikle dijitalleşmenin etkisiyle birlikte aile yapısını hedef alan, bireyselliği ön plana çıkaran ve çocuk sahibi olmayı geri plana iten anlayışların yaygınlaştığını görüyoruz. Ailenin zayıflaması, doğurganlık oranlarının düşmesi ve genç nüfusun azalması, geleceğimizi doğrudan etkileyen stratejik bir meseledir. Bu noktada açıkça ifade etmek isterim ki en önemli çözüm alanlarından biri aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesidir” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“0-3 YAŞ GRUBUNA YÖNELİK KREŞ İHTİYACI KRİTİK BİR SEVİYEDE”

“Somut bir örnek vermek gerekirse, bugün ülkemizin en önemli sorunlarından biri erken çocukluk dönemine yönelik bakım hizmetlerinin yetersizliğidir. Özellikle 0-3 yaş grubuna yönelik kreş ihtiyacı kritik bir seviyededir. Çalışan aileler çocuklarını güvenle bırakabilecekleri kurumsal yapılara erişimde ciddi zorluk yaşamaktadır. Bu nedenle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız öncülüğünde, ülke genelinde 0-3 yaş grubuna yönelik yaygın, güvenli ve erişilebilir kreş sisteminin hızla kurulması gerektiğine inanıyorum. Bu adım, hem aileleri destekleyecek hem de çocuklarımızın sağlıklı bir gelişim süreci geçirmesine katkı sağlayacaktır.

“ÇALIŞAN ANNELERE YÖNELİK İZİN SÜRELERİNİN ARTIRILMASI ÖNEMLİ BİR ADIMDIR ANCAK…”

Bununla birlikte, çalışan annelere yönelik izin sürelerinin artırılması önemli bir adımdır ancak uzun vadede daha kapsayıcı çözümlere ihtiyaç duyulduğu açıktır. Gerekirse belirli bir süre boyunca devlet destekli ücretli izin modelleri de değerlendirilmelidir.

ÜNİVERSİTE MEZUNLARI KONUSU

Bir diğer önemli husus ise gençlerimizin evlilik süreçlerini zorlaştıran sosyo-ekonomik faktörlerdir. Her bireyin üniversite mezunu olması gerektiği yönündeki yaklaşım, iş gücü piyasasında dengesizliklere yol açmaktadır. Nitekim sanayimizin en büyük sorunlarından biri ara eleman eksikliğidir. Geçmişte mesleki eğitime yapılan müdahalelerin olumsuz etkilerini bugün hâlâ yaşıyoruz. Bu nedenle mesleki ve teknik eğitimin yeniden güçlendirilmesi, gençlerimize istihdam odaklı fırsatlar sunulması büyük önem taşımaktadır.

Tüm bu başlıklar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, demografik meselenin yalnızca nüfus artışıyla sınırlı olmadığı; sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla ele alınması gereken çok yönlü bir konu olduğu açıktır. Bu vesileyle düzenlenen bu çalıştayın, ülkemizin geleceğine ışık tutacak önemli sonuçlar ortaya koyacağına yürekten inanıyorum.”

Çalıştay, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.