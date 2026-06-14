Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün ebediyete uğurlanan vatandaşların bilgileri ve taziye adresleri şu şekilde:

76 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığı’na defnedilen Esme Güler'in taziye adresi: Cevherizade Mahallesi Battalgazi/Malatya.

66 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Demirören'in taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi Yeşilyurt/Malatya.

91 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Bayram'ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi Yeşilyurt/Malatya.

96 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Çelik'in taziye adresi: Kaynarca Mahallesi Yeşilyurt/Malatya.

19 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığı’na defnedilen Rıdvan Gelegen'in taziye adresi: Elazığ.

76 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığı’na defnedilen Döndü Yıldız'ın taziye adresi: Taziye verilmeyecek.

32 yaşında vefat eden ve Van Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Alıcı'nın taziye adresi: Van.

86 yaşında vefat eden ve Yapraklı Mahallesi Battalgazi/Malatya Mezarlığı’na defnedilen Miyase Aluçluer'in taziye adresi: Yapraklı Mahallesi Battalgazi/Malatya.