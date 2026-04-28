Küresel otomotiv devleri ve yükselen yeni markalar, Pekin'de adeta bir teknoloji gövde gösterisi gerçekleştiriyor. Fuarın odak noktasında, sadece çevreci olmasıyla değil, performans ve hız değerleriyle de içten yanmalı motorları geride bırakan elektrikli hiper otomobiller ve SUV modelleri yer alıyor.

PERFORMANS VE HIZIN YENİ SINIRI: 1000 BEYGİR BARAJI AŞILDI

Fuarın en dikkat çeken modellerinden Denza Z, 1000 beygiri aşan motor gücüyle elektrikli performansın zirvesini temsil ediyor. 0-100 km/s hızlanmasını 2 saniyenin altında tamamlayan araç, "Flash Charging 2.0" teknolojisi sayesinde sadece 5 dakikalık şarjla yola devam edebiliyor. Karbon fiber gövdesi ve agresif tasarımıyla dikkat çeken model, yaklaşık 599 kilometre menzil sunuyor.

Performans odaklı bir diğer model olan Lynk & Co GT ise aktif aerodinamik yapısıyla öne çıkıyor. Tek tuşla gövde yapısını değiştirebilen, kanat açan ve süspansiyonunu alçaltan araç, pist sürüşü için yapay zeka desteğini arkasına alıyor.

MENZİL SORUNUNA KESİN ÇÖZÜM: 1500 KİLOMETREYE KADAR YOL

Elektrikli araçlardaki menzil kaygısı, yeni nesil EREV (Menzil Uzatıcılı Elektrikli Araç) teknolojileriyle tarihe karışıyor. Xpeng GX, hem tam elektrikli hem de menzil uzatıcı seçenekleriyle toplamda 1585 kilometre yol kat edebiliyor. Robotaksi altyapısına uyumlu olan araç, 3000 TOPS işlem gücüne sahip AI çipleriyle donatıldı.

Chery Tiggo X ve Li Auto L9 Livis gibi dev SUV modelleri de 1500 kilometrenin üzerindeki toplam menzilleriyle fuarın yıldızları arasında. Tiggo X, 476 beygirlik hibrit sistemiyle dikkat çekerken; 5.2 metre uzunluğundaki Li Auto L9, her tekeri bağımsız kontrol eden akıllı havalı süspansiyon sistemiyle lüksü ve menzili birleştiriyor.

GLOBAL İŞ BİRLİKLERİ VE RETRO TASARIMLAR

Otomotiv dünyasındaki dev ortaklıkların meyvesi olan modeller de fuarda boy gösteriyor. Chery ve Jaguar Land Rover iş birliğiyle doğan Freelander 8, 800V mimarisi ve Huawei ADS 5 sürüş sistemiyle donatıldı. 350 kW hızlı şarj desteği sunan bu modelin 2026 sonrası küresel pazara açılması hedefleniyor.

Hyundai Ioniq V ise 70’li yılların ikonik hatlarını 27 inçlik 4K dev ekranlı fütüristik bir kokpitle harmanlıyor. CATL imzalı batarya teknolojisiyle donatılan araç, retro tasarımıyla modern teknolojiyi tek potada eritiyor.

ALMAN MÜHENDİSLİĞİNDE ULTRA HIZLI ŞARJ DÖNEMİ

Alman otomotiv devi Audi, E7X modeliyle şarj süresini minimuma indirdi. 900V mimarisine sahip olan araç, bataryasını sadece 13 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80 doluluk oranına ulaştırabiliyor. 500 kW güç üreten çift motorlu versiyonuyla Audi, performans ve şarj hızını aynı gövdede buluşturuyor.

Fuardaki bu hareketlilik, otomobillerin artık birer ulaşım aracı olmaktan çıkıp, ultra hızlı şarj olan, yapay zekayla yönetilen yüksek performanslı birer teknolojik platforma dönüştüğünü kanıtlıyor.