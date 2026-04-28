Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir genelinde suçların azaltılması, önlenmesi ve trafik güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 20-26 Nisan 2026 tarihleri arasını kapsayan bir haftalık süre zarfında, şehrin giriş-çıkış noktaları ile ana arterlerinde yoğunlaştırılmış kontroller gerçekleştirildi.

BİNLERCE ARAÇ VE MOTOSİKLET MERCEK ALTINDA

Denetimlerin bilançosu, güvenlik güçlerinin sahadaki etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bir hafta süren faaliyetler kapsamında;

37.376 araç sorgulanırken,

2.389 motosiklet titizlikle incelendi.

Özellikle trafik güvenliğini tehlikeye atan unsurlara yönelik yapılan 3.230 alkol denetimi ve geleceğimiz olan çocukların güvenliği için gerçekleştirilen 539 okul servisi denetimi, çalışmaların odak noktasını oluşturdu.

521 ARAÇ TRAFİKTEN ÇIKARILDI

Yapılan incelemeler ve denetimler sonucunda, eksiklikleri bulunan veya kuralları ihlal eden 521 araç trafikten men edilerek otoparklara çekildi. Ayrıca, trafik kurallarına riayet etmeyen ve güvenliği tehlikeye düşüren 5.982 şahsa ilgili kanun maddeleri uyarınca cezai işlem uygulandı.