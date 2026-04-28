Malatya’nın en yüksek nüfuslu iki ilçesinde kadınların toplam nüfus içindeki payı erkekleri geride bıraktı. Şehrin en büyük ilçesi olan Yeşilyurt, 309 bin 890 kişilik toplam nüfusunun 156 bin 140’ını kadınlardan oluşturarak yüzde 50,39’luk bir oran yakaladı. Benzer bir tablo Battalgazi ilçesinde de görüldü; 274 bin 563 kişinin yaşadığı ilçede kadın nüfusu 139 bin 609 kişiyle yüzde 50,85 seviyesine ulaştı.

Merkeze yakın olan Kale ilçesi de 3 bin 778 kadın nüfusu ve yüzde 50,63’lük oranıyla kadınların çoğunlukta olduğu bir diğer ilçe olarak kayıtlara geçti.

AKÇADAĞ’DA ERKEK NÜFUSU REKOR KIRDI

Kırsal ve tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu ilçelerde ise erkek nüfusu ağırlığını hissettiriyor. Malatya genelinde erkek oranının en yüksek olduğu ilçe Akçadağ oldu. 31 bin 479 toplam nüfusun 18 bin 75’ini erkeklerin oluşturduğu ilçede, erkek nüfus oranı yüzde 57,42 gibi yüksek bir seviyeye ulaştı. Akçadağ’ı, yüzde 52,34’lük erkek oranıyla (7 bin 295 kişi) Yazıhan ve yüzde 51,85’lik oranla (5 bin 142 kişi) Arapgir takip etti.

İLÇE İLÇE TÜM NÜFUS VERİLERİ

Malatya’nın 13 ilçesinde 2025 yılı itibarıyla cinsiyet dağılımı ve toplam rakamlar şu şekilde gerçekleşti:

Doğanşehir ilçesinde toplam 36 bin 37 kişi yaşarken, 18 bin 640 erkek ve 17 bin 397 kadın nüfusuyla erkekler yüzde 51,72 oranında çoğunluğu sağladı. Darende'de 24 bin 806 toplam nüfusun 12 bin 609'u erkek, 12 bin 197'si kadınlardan oluşarak erkek nüfusu yüzde 50,83 seviyesinde kaldı. Hekimhan ilçesinde 17 bin 116 kişilik nüfusun 8 bin 869’u erkek (yüzde 51,82), 8 bin 247’si ise kadın olarak belirlendi.

Nüfusu daha az olan ilçelerde de erkek üstünlüğü devam etti. Pütürge’de 12 bin 372 toplam nüfus içinde 6 bin 265 erkek (yüzde 50,64) ve 6 bin 107 kadın yer alıyor. Kuluncak'ta 7 bin 414 kişilik nüfusun 3 bin 819'u erkek (yüzde 51,51) iken kadın nüfusu 3 bin 595 oldu. Arguvan'da 6 bin 859 kişinin 3 bin 540’ı erkek (yüzde 51,61), 3 bin 319’u kadın; Malatya'nın en küçük ilçesi olan Doğanyol’da ise 4 bin 2 toplam nüfusun 2 bin 44'ü erkek (yüzde 51,07) ve 1.958'i kadın olarak kaydedildi.

10 İLÇEDE ERKEK NÜFUSU DAHA FAZLA

Malatya'da toplam nüfusun büyük kısmını barındıran Yeşilyurt ve Battalgazi gibi ilçelerde kadın nüfus oranının yüzde 50’nin üzerine çıkması dikkat çekerken, diğer 10 ilçede (Kale hariç) erkek nüfusunun daha fazla olduğu görüldü.