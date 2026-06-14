Malatya’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi cüzdanını MOTAŞ otobüsünde unutan bir öğrencinin imdadına, vatandaş duyarlılığı ve MOTAŞ personelinin koordineli çalışması yetişti. Öğrencinin kimliğinin de bulunduğu cüzdanı kısa sürede kendisine ulaştırılarak sınava zamanında girmesi sağlandı.

Malatya’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girmek üzere Abdulhamit Han Ortaokulu’na gelen bir öğrenci, sınava gitmek için kullandığı Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ otobüsünde cüzdanını unuttuğunu fark edince büyük panik yaşadı. İçerisinde kimliğinin de bulunduğu cüzdanını kaybettiğini anlayan öğrenci, okul bahçesinde gözyaşları içerisinde yardım beklemeye başladı.

Öğrencinin durumunu gören duyarlı bir vatandaş, vakit kaybetmeden MOTAŞ Hareket Amirliği’ni arayarak yaşanan olayı bildirdi. İhbarın alınmasının ardından Hareket Amirliği, durumu MOTAŞ Çağrı Merkezi’ne aktarırken, öğrencinin bulunduğu noktadan geçen araçların tespiti için çalışma başlatıldı.

Yapılan inceleme sonucunda öğrencinin sınav yerine gelmek için kullandığı araç kısa sürede belirlendi. Araç şoförü Hamza Başyiğit ile irtibata geçilerek öğrencinin cüzdanının araçta olup olmadığı kontrol edildi.

Bu sırada araçta bulunan duyarlı bir yolcu tarafından bulunan cüzdan, şoför Hamza Başyiğit’e teslim edildi. Cüzdanın içerisinde öğrenciye ait kimliğin de bulunduğunun anlaşılması üzerine durum hemen Hareket Amirliği’ne bildirildi.

Hareket Amirliği, çağrı merkezi ve araç personelinin koordineli çalışması sonucu cüzdan ve kimlik kısa sürede öğrenciye ulaştırıldı. Böylece öğrenci sınava zamanında girme imkânı buldu.

Sınavın ardından öğrenci ve ailesi; cüzdanı bulan duyarlı yolcuya, şoför Hamza Başyiğit’e ve MOTAŞ personeline teşekkür ederek gösterilen duyarlılıktan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Yaşanan olay, vatandaş duyarlılığı ile MOTAŞ personelinin koordinasyon ve görev bilincinin birleştiğinde ne kadar önemli sonuçlar ortaya çıkardığını bir kez daha gösterdi. Öğrencinin geleceğini etkileyebilecek önemli bir günde sergilenen bu örnek dayanışma, takdir topladı.