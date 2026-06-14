Türk müziğinin yaşayan efsanesi Bülent Ersoy, bu kez ses getiren açıklamaları veya kıyafetleriyle değil, doğduğu şehirle sosyal medyanın gündemine oturdu. Platformlarda sanatçının kökenine dair açılan başlıklar ve yapılan paylaşımlar kısa sürede binlerce yorum alarak dijital bir tartışmanın fitilini ateşledi. Hayranları ve meraklı internet kullanıcıları, "Diva aslında nereli?" sorusunun peşine düştü.

KAYNAKLAR İKİYE BÖLÜNDÜ, GERÇEK NE?

Tartışmanın büyümesinin en büyük nedeni, internetteki bilgi kirliliği ve kaynakların ikiye bölünmüş olması. Vikipedik veriler ve bazı hayran sayfaları incelendiğinde, usta sanatçının hayat hikayesi hakkında iki farklı iddia öne çıkıyor:

ASLEN MALATYALI MI?

Pek çok kaynak, arşiv belgesi ve sosyal medya platformundaki iddialara göre, asıl adı Bülent Erkoç olan sanatçı, 9 Haziran 1952 tarihinde Malatya’da dünyaya geldi. Çocukluğunun ilk yıllarını burada geçiren Ersoy ve ailesi, 1960 yılına kadar Malatya’da yaşadıktan sonra İstanbul’a göç etti.

“İSTANBULLU” İDDİASI

Buna karşılık, sanatçının bazı resmi biyografilerinde ise doğrudan İstanbul doğumlu olduğu yazıyor. Sanat hayatına İstanbul’da çok küçük yaşlarda aldığı özel derslerle ve İstanbul Belediye Konservatuvarı eğitimiyle başladığı vurgulanan bu kaynaklarda, Malatya geçmişine hiç değinilmiyor.

Bu iki farklı bilgi, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir taraf usta sanatçının Malatyalı kimliğini savunurken, diğer taraf onun İstanbullu bir aile kültüründen geldiğini iddia ediyor.

Tartışmalar ve dijital mecralardaki iddialar ne yönde olursa olsun, Bülent Ersoy'un müzikal dehasının ve çocukluk yıllarındaki yeteneğinin temellerinin bu topraklarda atıldığı bir gerçek. Gerek çocukluğunu geçirdiği iddia edilen Malatya, gerekse şöhret basamaklarını tırmandığı ve müzikal eğitimini tamamladığı İstanbul, Diva'nın hayatında silinmez izler bırakmış durumda. Sosyal medyadaki bu tatlı tartışma sürerken, hayranları için değişmeyen tek şey, onun Türkiye'nin ortak bir değeri olduğu gerçeği.