Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, gençlerin geleceğini karartan sokak satıcılarına geçit vermiyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, şehir genelinde "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik uzun süreli fiziki takip çalışması başlatıldı. 11-12 Haziran 2026 tarihlerinde düğmeye basan ekipler, şüphelileri adım adım izleyerek nefes kesen bir operasyona imza attı.

İki gün süren titiz takip dalgasının ardından belirlenen 2 araç, 1 ikamet ve 4 şüpheli şahıs üzerinde eş zamanlı arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda ele geçirilen uyuşturucu miktarı ise operasyonun büyüklüğünü gözler önüne serdi.

BAGAJDAN UYUŞTURUCU FIŞKIRDI!

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyonda, narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı aramalarda adeta uyuşturucu zulası ortaya çıkarıldı. Güvenlik güçlerinin titizlikle yürüttüğü aramalar neticesinde;

4.006 adet Sentetik Ecza Hap,

450 gram Esrar,

381 gram Metamfetamin,

Uyuşturucu ticaretinde kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında suçüstü yakalanan 4 şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan talimatlar doğrultusunda emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.