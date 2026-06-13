Yaz mevsiminin başlaması ve hava sıcaklıklarının hızla artması, açık alanlarda geçirilen süreyi artırırken büyük bir tehlikeyi de beraberinde getirdi. Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da kene vakalarına karşı yetkililer teyakkuza geçti. Özellikle ormanlık alanlar, meralar, otlaklar ve tarım arazilerinde yoğunlaşan kene popülasyonu, başta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) olmak üzere pek çok ciddi hastalığa davetiye çıkarıyor.

Peki, özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar ile piknikçileri tehdit eden bu gizli tehlikeye karşı neler yapılmalı?

BU BELİRTİLER VARSA VAKİT KAYBETMEYİN!

Uzmanlar, kene ısırıklarının çoğunlukla ağrısız ve sızısız gerçekleştiğini, bu yüzden fark edilmesinin zor olduğunu belirtiyor. Doğal alanlardan döndükten sonra vücudun detaylıca kontrol edilmesi hayati önem taşıyor. Kene teması sonrasında şu belirtilerden biri veya birkaçı görülürse acilen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor:

Yüksek ateş ve halsizlik, şiddetli baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, mide bulantısı ve kusma.

KULAKTAN DOLMA BİLGİLERLE MÜDAHALE ETMEYİN

Vücutta kene fark edildiğinde yapılan yanlış müdahaleler, enfeksiyon riskini katlayarak artırıyor. Vatandaşlar arasında doğru bilinen yanlışlara dikkat çeken uzmanlar, kenenin üzerine; kolonya, alkol veya benzeri kimyasallar dökülmemesi, kenenin yakılarak çıkarılmaya çalışılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Bu tür hatalı yöntemler kenenin virüsü vücuda daha hızlı enjekte etmesine neden oluyor. En doğru müdahale için en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor.

KENEDEN KORUNMANIN 4 ALTIN KURALI

Her yıl yaz aylarında artış gösteren kene vakalarına karşı alınacak basit ama etkili tedbirler, hayat kurtarıcı rol oynuyor. İşte uzmanların sıraladığı korunma yöntemleri:

Doğru Kıyafet Seçimi: Kırsal ve riskli alanlara gidilirken açık renkli, uzun kollu ve paçalı giysiler tercih edilmeli.

Önlemi Artırın: Pantolon paçaları mutlaka çorapların içerisine sokulmalı.

Vücut Taraması: Doğa yürüyüşü, piknik veya tarımsal faaliyetlerin ardından tüm vücut detaylıca taranmalı.

Erken Farkındalık: Kenenin vücutta kalma süresi uzadıkça hastalık bulaştırma riski arttığı için erken tespit büyük önem taşıyor.