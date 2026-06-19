Yetkililer, işletme bakım çalışmaları ve yatırım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek kesintilerden etkilenecek vatandaşların gerekli tedbirleri almalarını istedi.

AKÇADAĞ’DA ÇOK SAYIDA MAHALLE ETKİLENECEK

İşletme bakım çalışmaları kapsamında 14.00 ile 16.00 saatleri arasında Ilıcak, Kadiibrahim, Eğin, Aydınlar, Esenli, Aliçeri, Aşağıörükçü, Bahri, Aksaray, Karamağara, Keklikpınarı, Mihmanlı, Yağmurlu, Yalınbudak ve Yukarıörükçü mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Ayrıca müteahhit ekipler tarafından yürütülecek işletme bakım çalışmaları nedeniyle Başpınar ve Kültür mahallelerinde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında enerji kesintisi yaşanacak.

Öte yandan yatırım çalışmaları kapsamında Kepez, Bekiruşağı, Çevirme ve Harunuşağı mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

YEŞİLYURT’TA FATİH MAHALLESİNE DİKKAT

Yeşilyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde işletme bakım çalışmaları nedeniyle 14.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

YAZIHAN’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yazıhan ilçesinin Sadıklı Mahallesi’nde işletme bakım çalışmaları kapsamında 14.00 ile 16.00 saatleri arasında enerji kesintisi uygulanacak.

DOĞANŞEHİR’DE BAKIM VE YATIRIM ÇALIŞMALARI

Doğanşehir ilçesinde Hudut, Savaklı, Altıntop ve Esentepe mahallelerinde işletme bakım çalışmaları nedeniyle 10.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Yatırım çalışmaları kapsamında ise Yolkoru Mahallesi’nde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında enerji kesintisi uygulanacak.

PÜTÜRGE’DE DÖRT MAHALLE ETKİLENECEK

Pütürge ilçesinde Şiro Taraksu, Bakımlı, Çengelli ve Örmeli mahallelerinde işletme bakım çalışmaları nedeniyle 10.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

BATTALGAZİ’DE KESİNTİLER GÜN BOYU SÜRECEK

Battalgazi ilçesinde Şehitfevzi ve Hanımınçiftliği mahallelerinde işletme bakım çalışmaları kapsamında 09.00 ile 12.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Toptaş, Karakaşçiftliğiköyü, Kadıçayırı ve Toygar mahallelerinde ise müteahhit ekipler tarafından yürütülecek işletme bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında enerji kesintisi yaşanacak.