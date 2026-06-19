Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki değişimler ve yatırımcı talebi altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Malatya’da kuyumcu esnafı tarafından açıklanan güncel fiyat listesi, altın piyasasındaki hareketliliğin sürdüğünü gösterdi.

Özellikle Cumhuriyet altını, Ata Lira ve gram altında yüksek seviyeler korunurken, yatırımcıların altına olan ilgisi sürüyor. Kentte altın alım satımı yapacak vatandaşlar da güncel fiyatları yakından izliyor.

14 AYAR ALTINDA SATIŞ FİYATI BULUNMUYOR

Malatya’da açıklanan güncel fiyat listesinde 14 ayar altının satış fiyatına yer verilmedi. Bu altın türünde yalnızca alış fiyatı açıklandı.

MALATYA'DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Cumhuriyet 2.5: Alış: 101.000 TL | Satış: 105.400 TL

Ata Lira: Alış: 41.550 TL | Satış: 43.360 TL

Liralık Altın: Alış: 40.400 TL | Satış: 42.160 TL

Yarım Altın: Alış: 20.200 TL | Satış: 21.080 TL

Çeyrek Altın: Alış: 10.100 TL | Satış: 10.540 TL

14 Ayar: Alış: 3.510 TL | Satış: —

22 Ayar Bilezik: Alış: 5.740 TL | Satış: 6.170 TL

24 Ayar Altın: Alış: 6.240 TL | Satış: 6.460 TL