Malatya genelinde bugün yağış beklenmezken, parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olması öngörülüyor. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtirken, özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın artabileceği uyarısında bulundu. Rüzgarın ise değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Malatya’da günün en yüksek sıcaklığının Yazıhan ilçesinde 36 dereceye ulaşması beklenirken, Battalgazi, Darende, Doğanyol ve Kale ilçelerinde ise sıcaklıkların 35 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor. En düşük sıcaklık değerinin ise Doğanşehir ilçesinde 30 derece olarak ölçülmesi bekleniyor.

MALATYA’DA İLÇELERE GÖRE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı ve az bulutlu – 33°C

Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu – 33°C

Arapgir: Parçalı ve az bulutlu – 32°C

Arguvan: Parçalı ve az bulutlu – 32°C

Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu – 35°C

Darende: Parçalı ve az bulutlu – 35°C

Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu – 30°C

Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu – 35°C

Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu – 32°C

Kale: Parçalı ve az bulutlu – 35°C

Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu – 31°C

Pütürge: Parçalı ve az bulutlu – 33°C

Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu – 36°C

Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu – 33°C