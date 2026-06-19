Malatya’da akşam saatlerinde yaşanan üç ayrı olay ekipleri alarma geçirdi. Bir kişi havalı tabanca ile yaralanırken, bir kişi bıçaklı kavgada yaralandı, bir kişi ise silahla yaşamına son vermek istedi.

Malatya’da akşam üzeri hareketli saatler yaşandı. Kentin farklı noktalarında meydana gelen üç ayrı olay nedeniyle polis ve sağlık ekipleri peş peşe sevk edildi.

İlk olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Aşağıbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Bir parkta gençler arasında çıkan kavga sırasında havalı tabanca ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bir kişi elinden yaralandı. Yaralı genç, yakınları tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli 3 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yaşları 18’in altında olduğu belirlenen şüpheliler, işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Bir diğer olay ise Battalgazi ilçesi Eski Malatya Korucuk mevkiinde yaşandı. İki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Akşam saatlerinde üçüncü olayın adresi ise Paşaköşkü Mahallesi İsmet Paşa Caddesi oldu. İddiaya göre bir kişi silahla yaşamına son vermek istedi. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karın boşluğundan yaralandığı belirtilen şahsa olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi ameliyata alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.