Saadet Partisi Malatya İl Başkanlığı, şehirdeki parti çalışmaları ve üye katılım oranlarına dair yazılı bir basın açıklaması yayımladı. İl Başkanı Avukat Hamza Paşahan tarafından yapılan açıklamada, son 44 gün içerisinde Malatya genelinde 444 vatandaşın partiye üye kaydı yaptırdığı belirtildi.

Paşahan, ulaşılan bu üye sayısının vatandaşların yereldeki ve genel siyasetteki beklentileriyle doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE GENELİNDEKİ ARTIŞ TRENDİ MALATYA'DA DA SÜRÜYOR"

Yargıtay verilerine atıfta bulunarak geçtiğimiz yıl muhalefet partileri arasında üye sayısını en çok artıran parti olduklarını belirten Hamza Paşahan, bu eğilimin 2026 yılında da devam ettiğini dile getirdi. Genel Başkan Mahmut Arıkan’ın yürüttüğü siyaset tarzının sahada karşılık bulduğunu savunan Paşahan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımız Mahmut Arıkan’ın ortaya koyduğu siyaset anlayışıyla 2026 yılında da üye artışımız sürmektedir. Bu durumun Malatya’daki yansımasını da sahada görmekteyiz. Son 44 gün içerisinde 444 hemşehrimizin partimize üye olmasını, vatandaşlarımızın mevcut gidişata dair değerlendirmelerinin ve yeni bir siyasi arayışının bir göstergesi olarak kabul ediyoruz."

"MALATYA HİZMET VE ÇÖZÜM BEKLİYOR"

Deprem sonrası toparlanma sürecinde olan Malatya'da halkın öncelikli beklentilerine değinen İl Başkanı Paşahan, vatandaşların sorunlara yönelik somut çözümler, birlik ve hizmet odaklı bir yaklaşım talep ettiğini vurguladı. Saadet Partisi olarak bu beklentilere yanıt vermek adına teşkilat çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını ifade etti.

Açıklamasının son bölümünde sürece katkı sunan tüm kadrolara teşekkür eden Av. Hamza Paşahan,

"Partimize katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor; bu çalışmalarda emeği bulunan ilçe teşkilatlarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza, mahalle temsilcilerimize şükranlarımı sunuyorum. Saadet Partisi, gerek Malatya'da gerekse ülke genelinde çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir"

diyerek açıklamasını tamamladı.