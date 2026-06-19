Amerika kıtasının ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nda gruplardaki kader maçları oynanmaya devam ediyor. 19 Haziran programında futbol dünyasını yine ekran başına kilitleyecek yoğun bir mesai bekliyor. Günün ilk ışıklarında oynanan iki karşılaşmanın ardından gözler şimdi akşam seansına çevrildi. Turnuvadaki iddialı takımların sahne alacağı bu özel günde, ekran başında yerini almak isteyenler için günün tüm detaylarını derledik.

İşte futbol dünyasının kilitleneceği 19 Haziran 2026 Cuma Dünya Kupası maç programı, saatleri ve detayları...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 HAZİRAN DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

Bugünün fikstüründe sabaha karşı oynanan maçların yanı sıra, akşam iş çıkışı ve gece seansında izleyeceğimiz iki dev mücadele yer alıyor. İşte maçların başlama saatleri:

01:00 | Kanada - Katar (Dünya Kupası)

| Kanada - Katar (Dünya Kupası) 04:00 | Meksika - Güney Kore (Dünya Kupası)

| Meksika - Güney Kore (Dünya Kupası) 19:00 | Çekya - Güney Afrika (Dünya Kupası) (Akşam Seansı)

| Çekya - Güney Afrika (Dünya Kupası) 22:00 | ABD - Avustralya (Dünya Kupası) (Gece Seansı)

Günün en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Çekya - Güney Afrika mücadelesi saat 19:00'da başlarken, günün kapanışını saat 22:00'de gruptan çıkma mücadelesi veren ABD - Avustralya maçı yapacak.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası'ndaki gururumuz A Milli Futbol Takımımızın sıradaki maçı için de geri sayım başladı. Futbolseverlerin merakla beklediği Türkiye maçı, hafta sonunun ilk saatlerinde ekranlara gelecek.

Türkiye - Paraguay maçı ne zaman? Millilerimizin kupadaki bu kritik mücadelesi 20 Haziran 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Millilerimizin kupadaki bu kritik mücadelesi günü oynanacak. Türkiye maçı saat kaçta? Türkiye - Paraguay karşılaşması Türkiye saati ile sabaha karşı 06:00'da başlayacak.

Gruptaki iddiasını sürdürmek isteyen Ay-Yıldızlı ekibimizin bu dev randevusu öncesi tüm gelişmeler, muhtemel 11'ler ve canlı yayın detayları anlık olarak sayfamızda olacak.

DÜNYA KUPASI'NDA DÜN GECE NE OLDU? (18 Haziran Sonuçları)

Kupada dün gece de kritik bir randevu geride kaldı. Turnuvanın güçlü ekiplerinin sahne aldığı gecede alınan sonuçlar şu şekilde:

İsviçre - Bosna Hersek: 18 Haziran Perşembe günü saat 22:00'de oynanan mücadele, turnuvadaki dengeleri derinden sarstı.

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