Selahattin Gürkan Söz Verdi, Sami Er Yıktı! Tellal Pazarı Esnafı Ne Olacak

Deprem felaketinin ardından Malatya’da Millet Bahçesi'ne kurulan konteyner çarşıya taşınan Tellal Pazarı (Bit Pazarı) esnafı, tahliye belirsizliği ve iş yapamamaktan dertli. Çarşı esnaflarından Abdullah Karakaya, BUSABAH Medya’ya yaptığı özel açıklamalarda, kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını ve yetkililerden acil çözüm beklediklerini dile getirdi.

"GİDECEK YERİMİZ YOK, BALIKÇILAR PAZARI'NIN YERİNİ İSTİYORUZ"

Deprem sonrası süreçte sürekli yer değiştirmek zorunda kaldıklarını ve önlerindeki süreçte büyük bir belirsizlik yaşandığını aktaran Abdullah Karakaya,

“Biz Doğu Garajı’nın oradaydık. Deprem olduktan sonra Millet Bahçesi’ne kurulan konteyner çarşıya getirildik. Bir iki ay sonra bizi buradan çıkaracaklar ama gidecek yerimiz yok. Biz, eski adliyenin yan tarafında bulunan otoparkta kurulan Balıkçılar Pazarı’nın yerini istiyoruz. Orayı bize verirlerse iyi olur”

ifadelerine yer verdi.

"SELAHATTİN GÜRKAN BİZE SÖZ VERMİŞTİ"

Geçmiş dönemde kendilerine kalıcı yer sözü verildiğini ve levhalarının bile hala durduğunu hatırlatan Karakaya,

“Biz deprem olmadan önce Tellal Pazarı’nda ticaret yapıyorduk. Burada da ikinci el kıyafet satıyoruz. Daha önce Selahattin Gürkan döneminde kendisi burada kalacağımızı, yani Tellal Pazarı’nın olduğu yerden çıkamayacağımızı söylemişti. Hatta orada levhamız da var. ‘Elbise Pazarı Satış Yeri’ diye levhamız bulunuyor. Ondan sonra da ‘Siz burada kalacaksınız. Kimse sizi buradan çıkaramaz.’ dedi”

şeklinde konuştu.

"GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE TUVALETLERİ YIKTILAR, MAĞDUR OLDUK"

Çarşıdaki altyapı yetersizliğine ve yapılan yıkımlara tepki gösteren Karakaya,

“Bakın, iki senedir eski yerimizi yapıyorlar ama hâlâ bitmedi. Yeni çarşıya biri gidiyor, biri geliyor. Gözümüzün önünde geldiler, tuvaletleri yıktılar. Abdestimizden, namazımızdan, her şeyimizden olduk. Bizi mağdur ettiler”

diye konuştu.

"BURASI ÇOK UZAK, KİMSE GELİP İKİNCİ EL KIYAFET ALMAZ"

Mevcut konumun iş yapmaya uygun olmadığını ve vatandaşların bölgeyi bilmediğini vurgulayan Karakaya,

“Selahattin Gürkan, ‘Burada boş dükkânlar var, bunları da esnafa verin. Kira almayın. Esnaf burayı şenlendirsin.’ dedi. Biz buraya geldiğimizden beri siftah bile yapamıyoruz. Burası uzak bir yer. Kimse buraları bilmiyor. Buraya kim gelip de ikinci el kıyafet alacak?”

şeklinde konuştu.

"BİT PAZARI TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE BİR İHTİYAÇTIR"

Karakaya, kurulacak yeni yer için herkes tarafından bilinen bir lokasyonun seçilmesi gerektiğini belirterek konuşmasını şu cümlelerle noktaladı:

“Bizim istediğimiz yeri herkes biliyor. Bizim pazarımız, yani Tellal Pazarı, uzun yıllardır var. Türkiye’nin her yerinde bit pazarı var. Bunlar da bir ihtiyaçtır.”