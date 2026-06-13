MASKİ (Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi) ekipleri tarafından Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi’nde ansızın kesilen sular, mahalledeki vatandaşlar tarafından merak uyandırdı. Musluklarından su akmayan vatandaşlar, ne olduğunu anlamak için telefonlara sarılarak durumu sorgulamaya başladı.

BUSABAH Medya’ya özel açıklamalarda bulunan Selçuklu Mahalle Muhtarı Halil Ayas, mahallede perde arkasında nelerin yaşandığını, suların neden kesildiğini tüm detaylarıyla anlattı.

“ALTYAPI SU BORULARI TAMAMEN DEĞİŞTİRİLDİ”

Mahallede yürütülen altyapı yenileme çalışmalarının başlangıçta büyük bir memnuniyet yarattığını ifade eden Muhtar Halil Ayas, belediyenin attığı olumlu adımların altını çizdi. Mahallenin geleceği için su borularının yenilenmesinin hayati bir önem taşıdığını vurgulayan muhtar, yapılan iyi işlerin hakkını teslim ederek söze başladı. Yenilenen su altyapısı için belediye yönetimine minnettar olduklarını belirten Muhtar Halil Ayas,

“Mahallemin altyapı su boruları tamamen değiştirildi. MASKİ tarafından yapılan bu çalışma güzel bir çalışma. Burada o çalışmadan dolayı belediye başkanına teşekkür ediyorum”

ifadelerine yer verdi.

“YÜKLENİCİ FİRMANIN İŞİ TAMAMLAMADAN BÖLGEDEN AYRILDI”

Güzel başlayan altyapı hamlesi, projeyi üstlenen müteahhidin sorumsuzluğu nedeniyle bir anda krize dönüştü. Mahalle içindeki boru hatlarında ciddi aksaklıkların baş gösterdiğini dile getiren Muhtar Ayas, yüklenici firmanın işi tamamlamadan bölgeden ayrıldığını iddia etti. Bu durum, altyapının işlevsel hale gelmesini engellerken MASKİ'yi de acil önlem almaya zorladı.

“İKİNCİ BİR EKİP OLUŞTURDULAR”

Projenin yarım bırakılmasının ardından yaşanan yönetimsel krizi ve alınan yeni tedbirleri aktaran Ayas,

“Borularda sıkıntı olmuş. Müteahhit işi bitirmeden bağlantıları yarım bırakarak gitmiş. Şimdi ikinci bir ekip oluşturdular, getirdiler” Malatya’da şiddetli yağış alarmı! Sağanak ve gök gürültüsü etkisini gösterecek İçeriği Görüntüle

ifadelerini kullandı.

“SULARIMIZ NİYE KESİLDİ? DİYE SORDULAR”

İkinci ekibin devreye girmesiyle birlikte borulardaki arıza ve eksikliklerin tespiti için dün akşam düğmeye basıldı. MASKİ mühendislerinin mahalle genelinde yaptığı inceleme sırasında su akışı tamamen durduruldu. Suların kesilmesiyle birlikte hem MASKİ 185 hattında hem de muhtarlık binasında adeta telefon trafiği yaşandı. Vatandaşların panikle kendisini aradığını ve MASKİ mühendislerinin arıza tespiti için sahaya indiğini söyleyen Selçuklu Mahallesi Muhtarı Halil Ayas,

“Dün akşam MASKİ elemanları ve mühendisleri tarafından borulardaki sorunu tespit etmek için suları kestiler. Sular kesildikten sonra beni aradılar. Vatandaş da beni aradı. MASKİ 185’ten aradılar. ‘Sularımız niye kesildi?’ diye sordular. Tespit yapmak için, bağlantısı yapılmayan evleri belirlemek için sular kesildi. Bunları tespit ettik”

şeklinde konuştu.

“EN AZ 15 BİNANIN BAĞLANTISI YAPILMAMIŞ”

Yapılan vanaları kapama operasyonu sonrasında ortaya çıkan abloyu gözler önüne seren Muhtar Ayas,

“En az 15 binanın bağlantısı yapılmamış”

diye konuştu.

"KOMPLE ASFALTLANMASI GEREKİYOR"

Vatandaşların sabırsızlıkla beklediği üstyapı ve çevre düzenlemesi taleplerini sıralayan Ayas, son olarak caddelerin ismini vererek yetkilileri şu sözlerle göreve davet etti:

“Bir an önce bu bağlantıların bitirilmesi, kaldırım tamiratlarının tamamlanması ve bizim Ana Cadde dediğimiz Köprüazı Caddesi ile Şehit Hikmet Özdemir Caddesi’nin kaldırımlarının yapılarak komple asfaltlanması gerekiyor.”