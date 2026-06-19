Kent genelinde 24 saat hizmet verecek nöbetçi eczaneler sayesinde vatandaşlar ilaç ve sağlık ürünlerine kesintisiz ulaşabilecek. İşte Malatya’da bugün nöbetçi olarak görev yapacak eczaneler...

MALATYA NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ

YAŞAM ECZANESİ

Adres: Yeşilyurt Cadde Başı, Emeksiz Saat Kulesi karşısı No: 4

Telefon: 0422 324 38 72

İBNİ SİNA ECZANESİ

Adres: Sivas Caddesi, Battalgazi Belediyesi karşısı No: 75/D

Telefon: 0422 324 69 74

İLAYDA ECZANESİ

Adres: Özalper Mahallesi, Yenibahar Caddesi, Kongre ve Kültür Merkezi arkası

Telefon: 0505 527 52 44

LİMON ECZANESİ

Adres: Özalper Mahallesi, Gülümser Caddesi, Fahri Kayahan İl Sağlık Müdürlüğü arkası

Telefon: 0422 212 89 53

ATALAN ECZANESİ

Adres: Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi No: 15/A, Eskimalatya Semt Polikliniği karşısı, Battalgazi/Malatya

Telefon: 0534 337 04 44