Müslümanlar için beş vakit namaz; imsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerine göre eda ediliyor. Bu vakitler güneşin hareketlerine göre belirlenirken şehirden şehre farklılık gösterebiliyor.

İŞTE MALATYA'DA 19 HAZİRAN 2026 CUMA EZAN VAKİTLERİ

İmsak: 03:06

Güneş: 04:56

Öğle: 12:33

İkindi: 16:27

Akşam: 20:00

Yatsı: 21:42

AŞI YAPTIRMAMAK KUL VE KAMU HAKKI İHLALİ SAYILIR MI?

Toplum sağlığını tehdit eden salgın hastalıklara karşı alınacak tedbirler, İslam dininin insan hayatını koruma ilkesinin bir gereği olarak değerlendiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarında yer alan bilgilere göre dinimiz, insan sağlığının korunmasını esas alırken hastalıklara karşı önleyici tedbirlerin alınmasını da teşvik ediyor.

Hz. Peygamber'in hastalıkların tedavi edilmesine yönelik tavsiyeleri ve bulaşıcı hastalıklara karşı alınmasını istediği önlemler, salgınlarla mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar arasında gösteriliyor. Bu kapsamda karantina uygulamaları ve bulaşıcı hastalığı bulunan kişilerin toplumla temasının sınırlandırılması da dini kaynaklarda yer alan tedbirler arasında bulunuyor.

Diyanet'e göre bilimsel yöntemlerle geliştirilen ve uzman hekimler tarafından koruyucu olduğu belirtilen aşıların kullanılması dinen uygun kabul ediliyor. Salgın hastalıkların yayılmasına neden olabilecek durumlarda gerekli tedbirlere uymamanın ise toplum sağlığını riske atacağı ifade ediliyor.

Sonuç olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın değerlendirmelerine göre, toplum sağlığını tehlikeye atacağı kuvvetle muhtemel olan durumlarda gerekli sağlık tedbirlerine uymamak kul ve kamu hakkı ihlali olarak değerlendiriliyor.