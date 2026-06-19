Yürütme ve İdare Bölümü kapsamında çeşitli alanlara yönelik düzenlemeler yayımlanırken, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin yeni tebliğler de Resmî Gazete’de yer aldı. Ayrıca Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’a ait önemli kararlar yayımlandı.

YÖNETMELİKLER

– Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

– Nükleer Tesislerde Bağımsız Gözetim Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi.

TEBLİĞLER

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/10) yayımlandı.

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/22) yürürlüğe girdi.

YARGI BÖLÜMÜNDE ÖNEMLİ KARARLAR

Resmî Gazete’nin yargı bölümünde Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli bireysel başvurulara ilişkin kararları yayımlandı.

– Anayasa Mahkemesinin 24 Şubat 2026 tarihli ve 2019/6030 başvuru numaralı kararı,

– Anayasa Mahkemesinin 2 Nisan 2026 tarihli ve 2022/76824 başvuru numaralı kararı,

– Anayasa Mahkemesinin 4 Mart 2026 tarihli ve 2020/19019 başvuru numaralı kararı yayımlandı.

Öte yandan Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun E: 2025/26, K: 2026/6 sayılı kararı da Resmî Gazete’de yer aldı.

İLÂN BÖLÜMÜ

Resmî Gazete’nin ilan bölümünde ise;

a- Yargı İlanları

b- Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

c- Çeşitli İlanlar

yer aldı.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen döviz kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri de yayımlandı.