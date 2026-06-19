Malatya’da uzun yıllardır kayısı perakende ticareti yapan esnaf Mehmet Suat Şahin, yeni sezonun nabzını ve sektörün karşı karşıya olduğu en büyük tehlikeyi Busabah Medya’ya özel olarak anlattı.

YAŞ KAYISI FİYATLARI NE KADAR?

Sezonun ilk ürünleri olması sebebiyle fiyatların şu an için normal düzeyde seyrettiğini belirten esnaf Mehmet Suat Şahin, piyasadaki güncel rakamları paylaştı. Çiftçilerin de tüketiciyi düşünerek fiyatları makul tutmaya çalıştığını ifade eden Şahin:

"İlk fiyatlar tüketiciye şu anda biraz yüksek gelebilir ancak sezon geneline baktığımızda fiyatlar uygun. Şu anda yaş kayısının tezgahtaki satış fiyatı 150 TL, bahçede ortalama alım fiyatı ise 100 TL civarında seyrediyor. Malatya’yı ekonomik olarak kurtaracak ve talebi karşılayacak kadar kaliteli yaş kayısımız mevcut" dedi.

"TEZGAHLARDA IĞDIR KAYISISI GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte piyasada yaşanan en büyük sorunlardan birine dikkat çeken Şahin, Malatya dışından getirilen ve "Malatya Kayısısı" adı altında satılan ürünlere karşı uyarılarda bulundu. Özellikle Iğdır’dan getirilen kayısıların hallere ve tezgahlara sokulmaya çalışıldığını belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya kayısısı olmayan ürünleri tezgahlarda çok görüyoruz. Bizim sembolümüz Kabaaşı ve Hasanbey çeşitleridir. Iğdır kayısısı ile bizim hiçbir alakamız yok ve bunları Malatya tezgahlarında görmek istemiyoruz. Malatya kayısısının en büyük özelliği, güneşte kurutularak 'gün kurusu' ve 'sarı kayısı' formunu alabilmesidir. Diğer bölgelerin kayısıları bu özelliğe sahip değildir."

"ODA BAŞKANIMIZ YASİN YILDIZ BÜYÜK MÜCADELE VERİYOR"

Dışarıdan gelen sahte kayısıların Malatya markasına zarar vermemesi için yoğun bir denetim yapıldığını vurgulayan Şahin,

"Buradan oda başkanımız Yasin Yıldız’a çok teşekkür ediyoruz. Bu konuyla çok yakından ilgileniyor. Çok hazırlıklı ve dışarıdan gelen kayısıyı Malatya’ya sokmamak için büyük bir özen gösteriyor"

diye konuştu.

"MERSİN MUT VE IĞDIR HABERLERİ TAMAMEN YALAN!"

Son dönemlerde ulusal basında çıkan "Iğdır veya Mersin Mut kayısısı Malatya’nın tahtını elinden aldı" şeklindeki haber bültenlerine de sert tepki gösteren esnaf Mehmet Suat Şahin, Malatya’nın liderliğinin tartışmaya kapalı olduğunu belirtti:

"Bu iddialar kesinlikle yalandır. Bizim sadece dikili ağaç ve fidan sayımız, o bölgelerin nüfusunu onla çarpar. Malatya dünya kayısı başkentidir ve bu unvanı kimseye kaptırmaz."

Haber merkezlerine ve esnafa da çağrıda bulunan Şahin, yerli üretime sahip çıkılması gerektiğini, Malatya’ya dışarıdan kayısı sokulmasının önüne hep birlikte geçilmesi gerektiğini ifade etti.