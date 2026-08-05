Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2026 yılının ilk 6 aylık ihracat verileri, Malatya iş dünyasında geniş yankı uyandırdı. Verileri kamuoyuyla paylaşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkan adayı Mahmut Boyraz, komşu il ile aradaki makasa vurgu yaptı.

TİM verilerine göre 2026’nın ilk yarısında Malatya 150 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, komşu Elazığ ise 249 milyon dolar ihracata imza attı.

"Bu Tablo Gerçek Potansiyeli Yansıtmıyor"

Açıklanan rakamların Malatya'nın sahip olduğu üretim kapasitesiyle bağdaşmadığını kaydeden Mahmut Boyraz, tablonun kabul edilemez olduğunu belirtti. Şehrin mevcut imkânlarına dikkat çeken Boyraz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tablo, Malatya’nın gerçek potansiyelini yansıtmıyor. Güçlü sanayimiz, üreticimiz, girişimcimiz ve çalışkan insanlarımızla çok daha fazlasını başarabilecek kapasiteye sahibiz."

"Mazeret Değil, Sonuç Üreten Yönetim Şart"

Malatya’nın yeniden üretim, yatırım ve ihracatta bölgesinin öncü şehirlerinden biri haline gelmesi gerektiğini vurgulayan MTSO başkan adayı Mahmut Boyraz, bunun güçlü bir vizyon ve ortak akılla mümkün olacağını söyledi. Doğru yönetim anlayışıyla tüm engellerin aşılacağını belirten Boyraz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Artık mazeret değil, sonuç üreten bir yönetim anlayışına ihtiyaç var. Doğru yönetim, güçlü vizyon ve ortak akılla yatırımın, üretimin ve ihracatın önünü açacak; Malatya’yı yeniden büyüyen, üreten ve bölgesinde öncü bir şehir haline getireceğiz. Çünkü biz sadece seçimi değil, Malatya’nın geleceğini kazanmak için yola çıktık."